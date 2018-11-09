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    Азар не хотел выходить на поле в матче с БАТЭ

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что не хотел выходить на поле в матче Лиги Европы с БАТЭ.

    «Перед игрой мы обсуждали с тренером мое состояние. Я считал, что мне, возможно, не нужно выходить в старте, но он хотел, чтобы я вышел на поле с первых минут.

    Я отыграл час. Это очень здорово снова вернуться в игру, почувствовать мяч, к тому же мы выиграли.

    Я действительно удивлен тем, что в Борисове нам оказали такую большую поддержку со стороны болельщиков. Я не знал, что тут так много наших фанатов. Это очень здорово. Но знаете, «Челси» ведь великий клуб», – сказал Азар.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы БАТЭ – «Челси» завершился со счетом 0:1.

    Источник: Sport24

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    09.11.2018 10:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 15:08

      Тренер убедил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 ноября 2018, 11:32

      Жаль БАТЭ не вдул их ....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 ноября 2018, 10:44

      Заботится о своём здоровье!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 9 ноября 2018, 10:29

      Новость из разряда "Зачем мне выходить против такого слабого соперника?". А по факту очередной мастер-класс по заголовкам от бомбардировских журналюх.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25044

      bset > СуперПАВ9 9 ноября 2018, 10:43

      Перечитай мой комментарий еще раз. Речь о том, что по заголовку тут капризы Азара, а по факту просто уточнял у врачей, может ли он играть.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 ноября 2018, 10:15

      Думал по ходу, что картошку заставят копать на поле))

      2
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