Азар не хотел выходить на поле в матче с БАТЭ

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что не хотел выходить на поле в матче Лиги Европы с БАТЭ.

«Перед игрой мы обсуждали с тренером мое состояние. Я считал, что мне, возможно, не нужно выходить в старте, но он хотел, чтобы я вышел на поле с первых минут.

Я отыграл час. Это очень здорово снова вернуться в игру, почувствовать мяч, к тому же мы выиграли.

Я действительно удивлен тем, что в Борисове нам оказали такую большую поддержку со стороны болельщиков. Я не знал, что тут так много наших фанатов. Это очень здорово. Но знаете, «Челси» ведь великий клуб», – сказал Азар.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы БАТЭ – «Челси» завершился со счетом 0:1.