Следствие не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей

Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опроверг информацию о возможном продлении срока пребывания футболиста под стражей до 8 февраля.

«Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял. Поэтому информация, распространенная в СМИ, неверна», – заявил Попов.

8 октября футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».