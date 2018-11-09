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    Следствие не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей

    Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опроверг информацию о возможном продлении срока пребывания футболиста под стражей до 8 февраля.

    «Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял. Поэтому информация, распространенная в СМИ, неверна», – заявил Попов.

    8 октября футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2018 09:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 14:56

      Прошла информация что появились новые видеозаписи по делу Мамаева ,Кокорина. Но что бы по этой причине растянуть следствие - просто глупо.

      3
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      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 14:35

      8 декабря за день управятся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 ноября 2018, 14:17

      Так рано ещё... Очень надеюсь, что законность и разум победят и их выпустят под подписку...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 14:11

      Руки прочь от наших игроков! Грязные руки Гиннера и его подельников.

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 ноября 2018, 10:38

      Я не вижу что они так опасны для общества ..ну и тем более они не хотят свергнуть диктаторский режим ...так что причины так долго держать их взаперти нет ..правосудие превращается в спектакль ..

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Путник 13 9 ноября 2018, 14:12

      С самого начала была киношная постановка с демонстрацией смонтированных кадров.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > prezent2017 9 ноября 2018, 15:24

      То что была спланированная провокация похоже..

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 ноября 2018, 10:21

      До 8 декабря ещё времени вагон, если у следствия будут такие намерения. Им не продлевать надо дело, а завершать его, чтобы пиар не главенствовал над правосудием...

      5
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 10:41

      Думаю, перед следствием стоит вопрос о вменении фигурантам статьи 282 , в прицеп к хулиганству и побоям.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 9 ноября 2018, 10:49

      Могут при желании и натянуть Кокорину и тем кто пел и выкрикивал в адрес Пака. Ближе к 8 декабря узнаем, есть такие намерения или нет. Там и хулиганки одной достаточно. У следствия нет проблем с квалификацией их деяний, они будут у суда с мерой наказания...

      4
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Рубик Докоян 9 ноября 2018, 14:19

      Да нет там хулиганки. Личная неприязнь. Притянуть за уши

      0
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Валерий1965 9 ноября 2018, 15:46

      `Личная неприязнь сразу у группы лиц, спонтанно, в двух эпизодах, в общественном месте , при куче сторонних граждан, ну-ну. Бедный Стрельцов , попавший под горячую руку воспитательных процессов в футболе страны, по сравнению с ними агнец. Хотя его пример дал многим звездным спортсменам урок на долго, сейчас они стали его уже забывать ,причисляя себя к небожителям, ну в крайнем случае к депутатам и чиновника разных уровней куда они проходят как по конвейеру.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Валерий1965 9 ноября 2018, 16:06

      Личная неприязнь это из прежнего УК при квалификации "Хулиганки", как и отсутствия из хулиганских побуждений, я сотнями отказывал в своё время такие дела по хулиганке. Но личная неприязнь может быть у родственников, давних знакомых , друзей и т.д. Как обычно бывало, после совместного распития, слово за слово и поехал махач. Тут совсем иное дело. Уверен, что будет условный приговор с отсрочкой, вопрос на сколько ?...

      2
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      Рейтинг: +121

      vog 9 ноября 2018, 10:15

      Неужели начинают спускать на тормозах?!

      -2
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 9 ноября 2018, 10:09

      А зачем ходатайство ?
      Нарушил правила внутреннего распорядка - табэ дэпэ.
      Вон ,кубанский убивец,обожрался деликатесами - теперь меры приняли сурьезные.
      А эти тоже не голодают.по сравнению с другими.
      И ваапще .где то писали,что СИЗО,ШИЗО,Турма - это ведь не курорт,не так ли?

      2
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      Рейтинг: +301

      23igkra 9 ноября 2018, 09:51

      Условку дадут

      1
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      Рейтинг: +18

      Ирек-17 > 23igkra 9 ноября 2018, 10:59

      я думаю так и будет

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