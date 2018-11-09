Следствие не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей

Прошла информация что появились новые видеозаписи по делу Мамаева ,Кокорина. Но что бы по этой причине растянуть следствие - просто глупо.
Адвокат Олег Попов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, опроверг информацию о возможном продлении срока пребывания футболиста под стражей до 8 февраля.
«Следствие еще не выходило с ходатайством о продлении срока содержания Кокорина под стражей, и суд его не удовлетворял. Поэтому информация, распространенная в СМИ, неверна», – заявил Попов.
8 октября футболисты Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».