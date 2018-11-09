Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Смолов: «Мамаеву писем в СИЗО не пишу»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что не поддерживает связь с бывшим партнером по «Краснодару» Павлом Мамаевым.

    «Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачного стечения обстоятельств, чтобы все скорее нормализовалось.

    Все же, к сожалению, это не самая благоприятная ситуация, в которой ребята оказались», – сказал Смолов.

    8 октября Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Футбол Хоккей»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2018 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 9 ноября 2018, 19:55

      Вот лучше бы промолчал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 ноября 2018, 17:19

      Сядешь когда, тебе тоже никто не напишет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1484

      balam 9 ноября 2018, 14:21

      Федя просто писать не умеет. ну хоть смайлик нарисуй

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 14:05

      Закадычные дружки пошли по разным путям.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 9 ноября 2018, 12:32

      интернет вроде везде есть, типо не общаешься .
      ходили одной дорожкой , просто тебе побольше повезло

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 ноября 2018, 11:49

      Ну, ты, Федя, и фрукт...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 ноября 2018, 11:29

      Мог бы и навестить бывшего партнера по команде и поддержать товарища в беде.
      Может быть боится замараться, ведь анкетка-то, наверно, чистенькая.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 ноября 2018, 11:22

      Айфоны давно у всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 ноября 2018, 10:26

      2018 год так то....сейчас вроде бы никто уже писем не пишет на тюрьму....разве что в ВК или Телеграмм))))))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 ноября 2018, 10:22

      я маме пишу а мамаю не пишу так как не знаю чё ему писать ведь есть в камере телевизор и матч тв круглые сутки

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 9 ноября 2018, 11:34

      ...правда по Матч ТВ футбола почти нет, зато есть бои без правил,
      бокс и борьба, необходимые игры для самосовершенствования.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 