Смолов: «Мамаеву писем в СИЗО не пишу»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что не поддерживает связь с бывшим партнером по «Краснодару» Павлом Мамаевым.

«Мамаеву писем не пишу. Но хочу пожелать крепости духа, терпения и удачного стечения обстоятельств, чтобы все скорее нормализовалось.

Все же, к сожалению, это не самая благоприятная ситуация, в которой ребята оказались», – сказал Смолов.

8 октября Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в Москве. Суд арестовал их до 8 декабря, выдвинув обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».