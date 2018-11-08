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    «ПСЖ»: «Да, мы учитывали расовый признак при отборе детей в клубную академию»

    «ПСЖ» отреагировал на очередной результат исследования деятельности футбольных клубов, организованного изданием Football Leaks. Оно выяснило, что парижане отбирали детей в академию с учетом их расовой принадлежности.

    «Да, ранее такие недопустимые параметры использовались при отборе ребят. Скауты указывали расу игроков. Таково было желание главы скаутинговой службы. Узнав об этом, вышестоящее руководство провело расследование, и впредь такие вещи исключены.

    Сегодня мы принимаем футболистов вне зависимости от их происхождения. Основа деятельности клуба – борьба с разного рода дискриминацией», – сказано в заявлении французов.

    «ПСЖ» – самый богатый клуб Франции.

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    Источник: ФК «ПСЖ»

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    08.11.2018 20:35
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