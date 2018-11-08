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    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА

    ЦСКА после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2) привлек к себе внимание со стороны УЕФА. Союз недоволен, как армейцы организовали встречу, и открыл в отношении москвичей дело.

    УЕФА считает, что армейцы нерационально использовали лестничные проходы, блокировали их. Кроме того, фанаты россиян бросали посторонние предметы на поле.

    ЦСКА идет в квартете третьим.

    Источник: УЕФА

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    08.11.2018 19:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 ноября 2018, 20:32

      А ещё: ЦСКА оказал сопротивление римскому легиону...!!! Немыслимо! Срочно дисциплинарное дело... Особенно за то, что после поражения у армейских болельщиков было мало улыбок! И штаны никто не снимал, послушно подставляя зад...?! (в женском варианте - "Не раздвигали ног!").

      ФИФА и УЕФА пора давно разгонять к ...едрёной матери! И создавать одну новую футбольную международную организацию, которая будет заниматься только СПОРТОМ! И ничем, кроме спорта... Ни собиранием бабла на своё пропитание, ни политическими манипуляциями в угоду мировой плутократии. В угоду расистам и под предлогом борьбы с расизмом... (!!!). Или чёрного и еврейского расизмов не существует...?! Хохочу, не могу...! :-))) Если самые богатые клубы мира захотят стряхнуть с себя ярмо этих шавок из ФИФА и УЕФА, то произойдёт это мгновенно! Паразиты без пропитания жить не могут. И их структуры тоже.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 9 ноября 2018, 02:11

      Санкции от спорта...

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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 9 ноября 2018, 00:16

      Враньё , был я с отцом на стадионе все было пристойно. Даже мата не слышно было , было несколько вульгарных слов типа отс..и , но не более и то не особо то и разберешь.
      И я не видел , чтоб на поле что-либо летело. Видимо докапаться решили , вот и высасывают из пальца.

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      Рейтинг: +550

      El_Chori 8 ноября 2018, 22:00

      А то что наши под эскалатор, попали ниче??! Ничего не хотите открыть на этот счёт?!

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > El_Chori 8 ноября 2018, 22:19

      Это к футболу отношение не имеет

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > ufos73 9 ноября 2018, 07:13

      Это имеет прямое отношение к футболу. Это встреча гостей, то есть , болельщиков приезжающей команды. А она оказалась не на высоте.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 8 ноября 2018, 21:26

      Детский сад...что дальше? дое..ся до тротуаров, в другом конце Москвы? идиоты

      4
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 ноября 2018, 21:12

      ищут где бы как бы ****.....мрази коррупционные..

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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:03

      опять и опять

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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 8 ноября 2018, 21:02

      Московские команды стабильны....5 мин -1...

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      Рейтинг: +468

      LIO1987 8 ноября 2018, 20:36

      У*б*н*!!!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 ноября 2018, 20:35

      вот бы прикопаться куефу сраные проходы им не такие ? а надо как у них между булок проход чтобы был

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Полная Канистра 8 ноября 2018, 21:56

      Надо чтобы по лестницам могли маршировать гей-парады и ЛГБТ сообщество могло тусоваться- Тогда и бросание монеток можно простить

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