УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА

А ещё: ЦСКА оказал сопротивление римскому легиону...!!! Немыслимо! Срочно дисциплинарное дело... Особенно за то, что после поражения у армейских болельщиков было мало улыбок! И штаны никто не снимал, послушно подставляя зад...?! (в женском варианте - "Не раздвигали ног!").
ФИФА и УЕФА пора давно разгонять к ...едрёной матери! И создавать одну новую футбольную международную организацию, которая будет заниматься только СПОРТОМ! И ничем, кроме спорта... Ни собиранием бабла на своё пропитание, ни политическими манипуляциями в угоду мировой плутократии. В угоду расистам и под предлогом борьбы с расизмом... (!!!). Или чёрного и еврейского расизмов не существует...?! Хохочу, не могу...! :-))) Если самые богатые клубы мира захотят стряхнуть с себя ярмо этих шавок из ФИФА и УЕФА, то произойдёт это мгновенно! Паразиты без пропитания жить не могут. И их структуры тоже.
ЦСКА после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2) привлек к себе внимание со стороны УЕФА. Союз недоволен, как армейцы организовали встречу, и открыл в отношении москвичей дело.
УЕФА считает, что армейцы нерационально использовали лестничные проходы, блокировали их. Кроме того, фанаты россиян бросали посторонние предметы на поле.
ЦСКА идет в квартете третьим.