УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА

ЦСКА после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ромы» (1:2) привлек к себе внимание со стороны УЕФА. Союз недоволен, как армейцы организовали встречу, и открыл в отношении москвичей дело.

УЕФА считает, что армейцы нерационально использовали лестничные проходы, блокировали их. Кроме того, фанаты россиян бросали посторонние предметы на поле.

ЦСКА идет в квартете третьим.