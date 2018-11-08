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    Каррера расписался на шарфе с надписью «Федун – гондон»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покинул Россию. Проводить специалиста в аэропорт пришли многие болельщики москвичей.

    Некоторые принесли с собой шарфы с оскорбительной надписью «Федун – гондон» в адрес председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Фанат Василий Балканов дал такой шарф на подпись итальянскому тренеру.

    Балканов выложил фото с шарфом в твиттере и написал: «Каррера подписался».

    В комментариях его обвинили в провокации, на что Балканов ответил: «Кто-то серьезно воспринимает, что он подписался под этими словами?».

    Источник: Твиттер Василия Балканова

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    08.11.2018 18:34
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +6913

      батог 9 ноября 2018, 15:52

      Буржуй прав!!! Подпись вверх ногами!

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 8 ноября 2018, 21:11

      А, интересно, у Федуна такой шарфик есть?(без подписи конечно). И где можно купить такой? (я просто клубные шарфы коллекционирую).

      1
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:08

      жесткая матерщина. Если уж хотели выразить протест. Написали хотя бы: "Федун - пердун". И не так жестко и в рифму

      2
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 8 ноября 2018, 21:01

      Детский сад - штаны на лямках!!!

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 8 ноября 2018, 20:55

      Балканов - дешевый провокатор, хотя с надписью на шарфе я согласен.

      -1
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 8 ноября 2018, 20:41

      детсад

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 8 ноября 2018, 20:40

      Ну ,товарищи,можно ж было как то покультурней ,скажем не ,,гондон,,
      а ,,контрацептив,,........

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 8 ноября 2018, 20:36

      Если с ним полностью рассчитались,то почему бы нет?

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      Рейтинг: +41

      thereddog 8 ноября 2018, 20:24

      просто массимо офигел от этих проводов. сколько на него вылилось за последние две с лишним недели. он я думаю и кириллицы не знает. не то что русских "гондонов".

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 8 ноября 2018, 20:14

      Теоретически Каррера мог, со временем, вернуться в Россию. Но после этой явной провокации Федун и его мафия перекроют ему "кислород".

      1
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