Каррера расписался на шарфе с надписью «Федун – гондон»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покинул Россию. Проводить специалиста в аэропорт пришли многие болельщики москвичей.

Некоторые принесли с собой шарфы с оскорбительной надписью «Федун – гондон» в адрес председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна. Фанат Василий Балканов дал такой шарф на подпись итальянскому тренеру.

Балканов выложил фото с шарфом в твиттере и написал: «Каррера подписался».

В комментариях его обвинили в провокации, на что Балканов ответил: «Кто-то серьезно воспринимает, что он подписался под этими словами?».