Каррера: «Конечно, я буду следить за «Спартаком». Желаю клубу удачи во всем»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что провел в России два прекрасных года. Специалист сказал, что будет продолжать следить за выступлениями московской команды.

– Вы покидаете Россию. Планируете вернуться?

– Кто же сейчас знает, что будет дальше? (Смеется.) В вашей стране я провел два прекрасных года – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В России у меня впервые в карьере случился опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера, разве такое забудешь?! Со всех точек зрения я получил новый жизненный опыт, который навсегда останется со мной. Россия – прекрасная страна, а за отношение болельщиков «Спартака» и множества других людей лично ко мне и к своей семье я могу только всех искренне поблагодарить!

– В Италии не показывают чемпионат России, но транслируют матчи Лиги Европы. Будете следить за «Спартаком»?

– Да, конечно. Буду следить за судьбой команды в тех турнирах, где она принимает участие. И я искренне желаю «Спартаку» удачи во всем!

Каррера был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.