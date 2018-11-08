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    Каррера: «Конечно, я буду следить за «Спартаком». Желаю клубу удачи во всем»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что провел в России два прекрасных года. Специалист сказал, что будет продолжать следить за выступлениями московской команды.

    – Вы покидаете Россию. Планируете вернуться?

    – Кто же сейчас знает, что будет дальше? (Смеется.) В вашей стране я провел два прекрасных года – как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В России у меня впервые в карьере случился опыт самостоятельной работы в качестве главного тренера, разве такое забудешь?! Со всех точек зрения я получил новый жизненный опыт, который навсегда останется со мной. Россия – прекрасная страна, а за отношение болельщиков «Спартака» и множества других людей лично ко мне и к своей семье я могу только всех искренне поблагодарить!

    – В Италии не показывают чемпионат России, но транслируют матчи Лиги Европы. Будете следить за «Спартаком»?

    – Да, конечно. Буду следить за судьбой команды в тех турнирах, где она принимает участие. И я искренне желаю «Спартаку» удачи во всем!

    Каррера был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

    Итальянец возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2018 14:28
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 8 ноября 2018, 18:36

      Массимо спасибо за все!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 18:21

      Как-то раз, фанаты Спартака
      Достиженья клуба отмечали
      Обосрали на хрен Глушака,
      А на трон Карреру приподняли.

      Но неразобравшийся Федун,
      Быстро отослал Массимо в каку.
      Он вам не какой-нибудь пердун,
      А начальник Спартака однако.

      Впала в раж фанатская братва,
      Как же так, чтоб нас и не спросили
      Ведь Массимо - это ж голова,
      Глушака же в унитаз спустили.

      Вот пенальти дескать не забил,
      Не отдал, не добежал, однако
      Каждый состоявшийся дебил,
      На него опорожнил всю сраку.

      Но скажу я вам ребята, ...лядь
      Зря раскипешилась ваша банда.
      Если вы хотите управлять,
      То вложите денежки в команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 16:26

      Судьба Спартака никогда не будет для него безразличной.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 15:57

      Хотите знать какой клуб будет тренировать Массимо в ближайшее время? Никакой. Спросу на него нет.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 16:04

      Так ты все таки старый троль, мразота к твоему сведению уже были предложения из Китая и Азии, хотя сейчас не межсезонье. ******* старый...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 18:31

      Тебе Артём даже отвечать не интересно, зашоренный ты замудонец...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:35

      Позарегают пид....сы старые себе акки чтобы потролить а люди мучаются, уйди с нашей ветки уе....ще старое.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:37

      Ты животное убогое не понимаешь по количеству дизлайков адресованных тебе что ты и твое мнение это днище, такое же как и лохомоты...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 9 ноября 2018, 12:44

      Ты мне не указ и тебя никто не проси мне писать, школота недоученная.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:46

      Старый пи....с уйдя с ветки Спартака и никто не будет тебе писать, вали на х..

      0
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 9 ноября 2018, 12:52

      Ты её эту ветку забронировал, оплатил? Тогда сдрисни сам, а мне с тобой неинтересно общаться. Джентльменское соглашение - ты не пишешь мне, а я тебе. И вообще меня ваша компания интересует только с точки зрения коллективного (стадного) помешательства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:53

      Ты мразота конченная, пока ты тут будешь тролить остальных, будешь читать мои оскорбления о себе старой мрази...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:54

      А если тебе наше мнение не интересует так и подавно свали на х... с нашей ветки, кусок старой мрази...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 9 ноября 2018, 12:57

      Птичка-дятел. Сидишь на ветке и на всех серешь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 13:15

      ты не все, сего на всего лишь старое животное лохомотское, которое нужно поучить уму, чтоб эта мразота не тролила там где не нужно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 9 ноября 2018, 14:30

      ПНХ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 14:43

      Ты там главное на внуках или других родственниках не срывайся кусок мрази...

      0
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 8 ноября 2018, 15:53

      всего самого наилучшего !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 8 ноября 2018, 15:49

      Удачи тебе, Массимо!

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 15:10

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      Знать бы ещё кто заказал эту компанию... Ведь этих массимистов от силы человек 150. Вы случайно господа не родственные души с бандеровскими фанатами? На своё серем, чужое славим.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:32

      аахаххах ты дурачок зайди на СЭ там есть голосование кто должен быть ГТ и думаю ты удивишься увидеть кто за кого голосует...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 15:37

      У вас совсем крыша съехала? Вы и выбирать главного тренера? Да вы хоть ноль целых и хрен десятых в бюджет клуба внесли? Палата номер 6 столько пациентов не выдержит...

      -2
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      Рейтинг: +844

      lejnin > Нас Много 8 ноября 2018, 15:42

      Господин Измайлов, перелогиньтесь! :D:D

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Нас Много 8 ноября 2018, 15:42

      Ты один! Ребята делают минимум то, что должен был сделать клуб. Поблагодарить человека от души и искренне

      1
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > lejnin 8 ноября 2018, 15:44

      Ни я, ни мой кот не имеют никакого отношения к Измайлову. Буду очень признателен если разъясните, а кто это?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Театрал 8 ноября 2018, 15:46

      Один. Но я не за Спартак. Я за правду. Видать по прежнему нет пророка в своём отечестве...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:48

      То есть ты из тех дурачков кто будет благодарить Федуна даже если он Спартак в ФНЛ опустит, в этом ничего удивительного нету... Федун тогда мог бы и стадион не строить, было бы ему плевать на фанатов, а то что фаны недовольны оставлением иуды и увольнением Массимо так это вина Федуна и его руководства и они выражают недовольство эти. Насчет денег, ты дурачок хоть на стадион то ходишь? если Федун развалит клуб, то никто ходить не будет и мало того никто не будет покупать квартиры в его Тушино...

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:51

      Чего ты тогда в этой ветке вообще расписался??? Уже за 60 а ума ноль...

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 15:55

      Сколько вас кто сопли-вопли распускает против Глушакова. Да не более полутора сотен. Думаете если громко кричать то ваше мнение весомее? Ну точь в точь как хохлы на майдане...

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 16:00

      Столько тех как раз думает что глушаков вернется на уровень чемпионского сезона, что невозможно в принципе. Ты дурачок старый, решил зайти потролить, но тут таких ничтожеств как ты мало, уже про таких как ты тут все известно, либо умственно-отсталые либо тупые троли...

      1
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 15:07

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      Ну денег-то заработал, можно и последить...

      -5
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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 8 ноября 2018, 14:55

      Удачи Массимо!!!Мы тоже будем следить за твоей карьерой.

      5
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:47

      Итальянец в первом своем сезоне подтвердил что он лучший из лучших... ноо... оказалось что семья не без уродов... которые и заставили его капитулировать... если эти не люди будут играть за Спартак ... я просто вылючу телек

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Spartak №1 8 ноября 2018, 15:07

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      Тебе там нечего смотреть. Зомби ничего увидеть не могут...

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