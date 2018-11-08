Каррера: «Я старался работать искренне и полностью отдавал себя «Спартаку». Этот клуб останется в моем сердце навсегда»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покидает Россию. В аэропорт Шереметьево его прибыли проводить болельщики команды.

«Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы! Я старался работать искренне и полностью отдавал себя «Спартаку».

«Спартак» останется в моем сердце навсегда», – сказал Каррера поклонникам красно-белых.

Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.