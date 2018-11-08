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    Каррера: «Я старался работать искренне и полностью отдавал себя «Спартаку». Этот клуб останется в моем сердце навсегда»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня покидает Россию. В аэропорт Шереметьево его прибыли проводить болельщики команды.

    «Спасибо вам за поддержку, которую вы оказывали все эти годы! Я старался работать искренне и полностью отдавал себя «Спартаку».

    «Спартак» останется в моем сердце навсегда», – сказал Каррера поклонникам красно-белых.

    Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: «Р-Спорт»

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    08.11.2018 13:55
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 8 ноября 2018, 22:14

      Как тренер, конечно, не очень, но как человек, вроде, нормальный. Жаль, что "хороший человек" не профессия.

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:12

      браво

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 ноября 2018, 17:52

      Каррера делал честно свою работу и никогда не ныл...почёт и уважение...

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 8 ноября 2018, 14:58

      Спасибо, Массимо, за все, что ты принес в Спартак. Спасибо, что показал всем, что в любых ситуациях надо оставаться мужиком, а не нытиком. И прости нас всех, Массимо, за то, что у нас, как и везде, хватает моральных уродов, тупоголовых руководителей и непрофессионалов в журналистской среде.
      Мы не расстаемся и в дальнейшем будем болеть за тебя, как за нашего красно-белого брата. Удачи тебе и роста тренерского мастерства! Кто знает, может жизнь еще повернет тебя в сторону Спартака, который тебе не безразличен, где ты родился, как чемпион, где остались у тебя миллионы болельщиков.

      5
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 15:25

      Владимир Николаевич. Вы и впрямь 1949 года рождения или это внучок вами прикрывается...

      -2
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      Рейтинг: +32

      hitsugaya > Нас Много 8 ноября 2018, 15:39

      Ты то куда лезешь, троль малолетний?

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Нас Много 8 ноября 2018, 15:48

      Саша, если ты думаешь, что все прикрываются так, как ты, то ошибаешься, похоже, что не смотря на то, что ты в профиле под 1951 годом обозначился, по смыслу твоих комментариев, ты мне во внуки годишься, если конечно не пенсионер выживший из ума.

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 15:51

      Ты, товарищ (чей-то) свой ум померь если конечно есть с чем сравнивать. Будь у меня такой дед(а он умер в 1954 году), как ты, я бы удавился. Найди что-нибудь более достойное своего возраста, чем фанатирование. Оставь этот удел молодым, бестолковым...

      -1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Нас Много 8 ноября 2018, 16:17

      Я не фанат, я болельщик Спартака с 62-летним стажем, чем и горжусь. А, достойного очень много в своей жизни совершил и мне не в чем себя упрекнуть, а вот для молодых и бестолковых, как ты говоришь, должен быть другой удел, а не тот, который ты им советуешь...

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 16:23

      Что же ты, такой правильный, за итальянца топишь, а своих в дерьмо опускаешь?

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Нас Много 8 ноября 2018, 16:53

      Я уважаю итальянца, потому что он настоящий, а не дурилка картонная. Тебе, видимо, этого не понять, да и нет желания объяснять. И своих я в дерьмо не опускаю, там оказываются те, кто сам туда ныряет. И, вообще, скажу тебе, Саша, что тебя слишком много, ты как надоедливая муха. Считай, что я тебя прихлопнул мухобойкой, для меня больше нет "Нас много".

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 17:07

      Ты Вова, хоть и Т34, но далеко не танк. Так что мухобойку засунь куда-нибудь. А от общения с тобой удовольствия мало, так что прощай...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:47

      Тут доказательства не нужны Массимо. Ты работал честно и это все видели. Спасибо!

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 14:23

      Спасибо Массимо.
      Очень надеюсь, что когда нибудь наши пути пересекутся.
      Не держи на нас зла.

      7
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 ноября 2018, 14:20

      спасибо за все, бро!

      5
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:16

      Может это и стечение обстоятельств. но Массимо... это тот человек с которым удача была на нашей стороне, которого так не хватало все эти 16 лет... Он был единым целым команды... именно он создал ту команду которая стала чемпионом и в следующем сезоне был бы вторым если бы не нелюди которые ходили вокруг

      4
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      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 8 ноября 2018, 14:07

      Эх ! как же жалко ! спасибо Массимо !!!!!!! ты один из нас навсегда !

      7
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      Рейтинг: +6256

      rash1959 8 ноября 2018, 13:58

      Спасибо тебе, Массимо за чемпионство, спасибо за твою работу в Спартаке.

      8
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