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    Болельщики «Спартака» проводили Карреру овациями и скандированием «Массимо»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Карреру сегодня покидает Россию.

    Болельщики команды, собравшиеся в аэропорту Шереметьево, проводили специалиста аплодисментами. После оваций фанаты несколько раз проскандировали имя итальянца.

    Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2018 13:19
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 8 ноября 2018, 21:15

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +69

      виталий конявялов 8 ноября 2018, 15:21

      Чё тут скажешь, заслужил Каррера и овации, и скандирования! И Глушаков, кстати, тоже заслужил (скандирования)!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:56

      ОТ ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ СПАРТАКА GRAZIE and BRAVISSIMO!!!! МАССИМО !!!! AUGURO BUONA FORTUNA

      7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:42

      Массимо удачи! И в жизни и в тренерской работе.

      8
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 8 ноября 2018, 14:41

      Смотри, смотри с.ка Федун, тебя то хер кто так провожать будет, когда ты сваливать будешь!!!

      7
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 14:28

      мне кажется он вернется но не скоро

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 14:21

      Если Федун хочет реабелетироваться, он вернёт Массимо.Если нет, многие отвернутся.

      6
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Мары 8 ноября 2018, 15:01

      мне не отвернутся от Спартака... как так можно ведь я болею за Спартак с 10 летнего возраста... Это уже не излечимо

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Spartak №1 8 ноября 2018, 15:36

      У меня стаж видимо поболее твоего будет.
      С 6 лет.Да и годков уже не мало.Так что и мне отворачиваться уже поздно, но есть такие кто отвернётся.Знаю не понаслышке.С некоторыми из них общаюсь в Фейсбуке.Многие не моут простить Федуну его трусость и глупость.

      4
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 8 ноября 2018, 14:19

      всё же надеюсь что еще вернется

      4
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 8 ноября 2018, 14:04

      "Массимо" или все таки "Спасибо"?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 8 ноября 2018, 14:03

      мне показалось они кричали СПАСИБО

      2
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