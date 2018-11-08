Болельщики «Спартака» проводили Карреру овациями и скандированием «Массимо»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Карреру сегодня покидает Россию.

Болельщики команды, собравшиеся в аэропорту Шереметьево, проводили специалиста аплодисментами. После оваций фанаты несколько раз проскандировали имя итальянца.

Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.