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    Каррера – болельщикам: «Я всегда считал, что важнее ромб на груди, чем фамилия, написанная на спине игрока»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня улетает из России. В аэропорт итальянского специалиста пришли проводить более сотни человек.

    Перед отлетом тренер обратился к пришедшим проводить его болельщикам.

    «Результаты приходят. Главное, чтобы игрок боролся за ту майку, которую он носит. Я всегда считал, что важнее ромб на груди, чем та фамилия, которая написана на спине», – сказал Каррера.

    Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

    Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: Твиттер Андрея KRoleG

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    08.11.2018 12:36
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    Комментарии55
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    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 8 ноября 2018, 16:54

      Ромбик на груди как пилотка на боку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 15:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эй, Спартачи, ...бёна мать
      На все дизлайки мне насрать...

      -7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:41

      Кому плевать на это, не пишет об этом.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 16:25

      Как будто я не знал, что вы всей стаей наброситесь...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 16:33

      Стая это у вас фанатом лохомот, а у на движ...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 16:35

      Не понял. Похмелишься - пиши изчо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 16:47

      Ну раз ты не понимаешь то и объяснять нет смысла таким... старая мразь не пиши в ветке Спартака и Массимо...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 16:51

      А ты молодой говнюк. Так лучше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 17:09

      Я молодой говнюк который знает про что пишет, а не нисет ахинею как старый маразматик...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 17:11

      Если тебе ещё два человека скажут, что ты дурак, то ты лучше не спорь...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 9 ноября 2018, 12:34

      Ты **...ко тебе и так уже дизлайками показывают что ты конченный старый пердун уйди с нашей ветки, иди лучше проводниц утешай после Порту...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 8 ноября 2018, 14:31

      Тренеры приходят и уходят. В Спартаке, после Романцева, их перебывало не мало. А болельщики остаются. Настоящие болельщики, а не та шелуха, которая болеет за команды, пока они наверху, а когда наступает черная полоса, они, в лучшем случае перестают болеть за клуб, в худшем - перекрашиваются в цвета других команд, более успешных на данный момент. И только настоящие болельщики могут оценить тренера его любимой команды, понять свой он, или чужой среди своих. Много ли тренеров прошедших в Спартаке за полтора десятков лет, помнят? Уверен, что многие не помнят даже их фамилий. Массимо Каррера сразу стал своим, красно-белым, даже, если бы Спартак и не стал чемпионом, мнение о нем у миллионов болельщиком Спартака не поменялось бы. Визитная карточка Человека, это уже то, что даже болельщики конкурентов, соперников и даже откровенных неприятелей уважали Массимо Карреру.
      Тренеры приходят и уходят. Мы остаемся. С нами остается и этот удивительный Человек - Массимо Каррера, пусть в наших сердцах, в наших воспоминаниях о принесенном им чемпионстве, о его честности, открытости и терпении к нашим российским заморочкам. Кто еще из бывших тренеров заслужил такую любовь?
      Кому еще будут так рады болельщики, как ни Массимо Каррере? Это светлое пятно в истории нашего Спартака. И мы всегда будем рады видеть его на нашей земле. И пусть недруги и злопыхатели задохнутся в своей злобе.

      11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > Т34 8 ноября 2018, 14:38

      Очень искренне и от души!!!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 15:05

      Экий ты мастер по жополизанию. Глушакова гнобим, Аленичева с Титовым и Тихоновым туда же, а непонятно откуда взявшийся Массимо, ну прямо ближе всех.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:13

      Никто кроме Массимо из тренеров титул не выиграл. а глушаков так вообще МРАЗЬ снизил к себе требования перед домашним ЧМ, слил Тосно и после этого еще набрался наглости оставить у себя капитанскую повязку хотя тренер против и это не все, позже выяснилось что этот "капитан" сейчас разводиться и ему не до футбола. Это только факты, а еще есть сколько слухов....

      5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Т34 8 ноября 2018, 15:15

      Массимо тот человек, про которого нельзя сказать что он халявил снизил к себе требвания и тп в отличии от наших игроков и поэтому он получил такую поддержку...

      4
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > кузнецов артем 8 ноября 2018, 15:22

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      Не Массимо титул выиграл, а команда, подготовленная Димой Аленичевым.

      -7
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Нас Много 8 ноября 2018, 15:27

      Тебе в депо лизать некого, что ты вылез спартаковцев облизывать? Или ты в каждой бочке затычка? Мы со своими проблемами сами справимся, отметим, согласно тому, кто и что заслужил, без сомнительных "адвокатов" и посредников.
      Так что гуляй, Саша, по шпалам в РЖД депо и разбирайся со своими проблемами.

      3
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 15:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да мне за Глушака обидно, что он в пору безвременья к вам ушёл. Кстати за всех спартаковцев не говорите. мне Женя Ловчев ближе всех вас вместе взятых.

      -5
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:40

      ахахахах ну конечно ближе, он же такой же как и глушак... Надеюсь только Спартак не вылетит в ФНЛ что убрать его...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Нас Много 8 ноября 2018, 15:40

      Ахахахахах

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      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Нас Много 8 ноября 2018, 15:41

      Глушакову проводницы до сих пор свистят и предателем называют, но можете забрать его себе, он безвременно и от нас уже ушел, в дерьмо, а коль Женя Ловчев тебе ближе всех вместе взятых, то и суть твоя понятна, можно не обращать на твои больные вбросы. На высеры Ловчева мы уже не обращаем внимания.

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > Нас Много 8 ноября 2018, 15:44

      Мразь

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Нас Много 8 ноября 2018, 15:45

      Мудак мудака видит издалека

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Т34 8 ноября 2018, 16:27

      Да вы на многое не обращаете внимания, в том числе и на здравый смысл...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Театрал 8 ноября 2018, 16:28

      И это всё на что ты способен, чушман театральный...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > Театрал 8 ноября 2018, 16:31

      Тебе показалось, что ты кого-то увидел, но это проблема решается окулистом или психиатром...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 ноября 2018, 14:25

      Респект Массимо!!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      ADD750 8 ноября 2018, 14:25

      Я такого еще не видел.. заслужить столько уважения в такой ситуации.. нужно быть сильным ЧЕЛОВЕКОМ..
      У нас в эстонии кого знаю все за тебя..
      браво Каррера.. удачи..

      7
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      ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много > ADD750 8 ноября 2018, 18:42

      Надеюсь, что и на Украине тоже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 8 ноября 2018, 14:19

      Единственный человек который оказался большим спартаковцем чем эта кодла руководителей, которая называет себя Спартаком.
      Спасибо Тренер !

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:09

      важнее клуб чем имя на спине. Каррера высказал свое мнение... Для него важнее было ромбик на груди чем Глушак или Ещен играли с ромбиком.... но Богачи ВЛАДЕЛЬЦЫ ромбика предпочли иное... Резус отрицательный

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +952

      AЛЕКС73 8 ноября 2018, 14:01

      Спасибо тренер ! не забудем твой чемпионский Спартак !!!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 8 ноября 2018, 13:49

      Ромбик-это святое для любого кто не равнодушен к команде! Массимо был частью Спартака, спасибо ему за это!

      6
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 ноября 2018, 13:29

      Для Кареры Спартак был важнее чем для любого ирока и руководителя на данный момент. Поэтому его так и полюбили сильно. Он был за Спартак за команду. Жаль, что такие люди уходят. Удачи Массимо и большое спасибо!

      9
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