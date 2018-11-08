Каррера – болельщикам: «Я всегда считал, что важнее ромб на груди, чем фамилия, написанная на спине игрока»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сегодня улетает из России. В аэропорт итальянского специалиста пришли проводить более сотни человек.

Перед отлетом тренер обратился к пришедшим проводить его болельщикам.

«Результаты приходят. Главное, чтобы игрок боролся за ту майку, которую он носит. Я всегда считал, что важнее ромб на груди, чем та фамилия, которая написана на спине», – сказал Каррера.

Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ.

Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.