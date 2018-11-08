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    «Фратрия» подарила Каррере памятный подарок перед отлетом тренера из России

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» вручила памятный подарок бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

    Сегодня, 8 ноября, итальянский специалист покидает Россию и отправляется на родину. «Фратрия» подарила Каррере его фотографию в рамке, на которой написано: «Массимо Каррера. Тренер, сделавший «Спартак» чемпионом».

    Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.

    Источник: «Фратрия»

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    08.11.2018 12:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1447

      Toomans 8 ноября 2018, 20:27

      Удачи! Надеюсь человечность в нем позволит найти место под солнцем, соответствующее этой самой человечности!

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 8 ноября 2018, 17:49

      й-эх!! очень печально! никого не было так жаль,как Карреру... Фратрия - молодцы - ложка мёда в бочку дёгтя...((

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 ноября 2018, 16:57

      Я не болельщик "Спартака", но ещё на старом сайте "СС" всегда его отстаивал на ветке "Спартака" перед разного рода пэтэушниками и митрофанушками футбольными, которые болели за Спартак, но с их знаниями и пониманием, лучше бы они болели в каком-нибудь диспансере...

      5
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 8 ноября 2018, 15:48

      Хороший человек.

      2
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 8 ноября 2018, 14:39

      Эхх, печально (((

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 14:31

      Молодцы ребята. Никак не ожидал от них. Пусть Каррера знает что болельщики Спартака не забудут его тренерскую работу. И за то что он вкладывал всю свою душу в команду без остатка. Спасибо Массимо!

      7
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      Рейтинг: +25044

      bset 8 ноября 2018, 14:22

      Печально. Чемпионат потерял такого человека. Федуну и Ко позор.

      3
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 12:50

      Как ни странно, но эти "любители футбола" отнеслись к тренеру более человечно, чем владельцы и администрация клуба.
      Вот за это им спасибо!

      17
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 8 ноября 2018, 12:50

      федуну еще надо люлей подарить

      8
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      Рейтинг: +862

      Jack24 8 ноября 2018, 12:46

      Лучший тренер и человек, за последние 15 лет.

      21
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