«Фратрия» подарила Каррере памятный подарок перед отлетом тренера из России

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» вручила памятный подарок бывшему главному тренеру команды Массимо Каррере.

Сегодня, 8 ноября, итальянский специалист покидает Россию и отправляется на родину. «Фратрия» подарила Каррере его фотографию в рамке, на которой написано: «Массимо Каррера. Тренер, сделавший «Спартак» чемпионом».

Итальянец был уволен руководством московского клуба 22 октября после домашнего поражения красно-белых от тульского «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура РПЛ. Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года и в первом же сезоне привел команду к первой за 16 лет победе в чемпионате России. Следом он завоевал первый в истории москвичей Суперкубок страны.