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    Овчинников – о Кокорине и Мамаеве: «Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни»

    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал свое мнение относительно уголовного дела, возбужденного в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

    – Ваше отношение к истории с Мамаевым и Кокориным?

    – Хорошо знаю обоих. Ничего плохого о них не могу сказать. Скажу лишь, что как были в нашей стране политические решения, так и остались. Их хотят посадить только потому, что они известные и богатые футболисты! Мы разве плохо живем из-за Кокорина с Мамаевым? Они такие же простые люди, которые зарабатывают своим трудом. Если каждого сажать за пьяную драку, тюрем не хватит. Депутаты дерутся в прямом эфире, хоть кого-то посадили? Я бы им дал 600, хотите 1000 часов исправительных работ. Один пусть на Невском подметает улицы, потом идет детей тренировать, второй в Краснодаре тем же самым займется. Да, они виноваты. Совершили идиотский поступок по пьяни. Но такая ситуация случалась с каждым из нас. Тебе не понравилось, что сказали про тебя или твою семью, ты идешь разбираться. Алкоголь еще усиливает восприятие действительности. Хоть кого-то посадили? Честно, парни даже толком не ударили человека.

    – В вашей жизни случались более серьезные драки по пьяни?

    – У всех, кто рос на улице, такое было (улыбается). Но все, что было, было по молодости. Правда, раньше жить было проще: никто не камеру не снимал. Хотя на чиновников, конечно, не бросался. Я же не дурак (смеется). Повторю: знаю этих ребят хорошо. Они не злые люди. Любое деяние должно быть адекватно наказанию. Какая тюрьма?! Наказать надо строго, но не сажать. Пусть метут улицы, им стыдно будет. Не знаю, что там им сказал водитель или чиновник. Наверное, если бы оскорбили меня, вряд ли стал бы махать кулаками: все-таки не агрессивный человек. Если бы что-то сказали про семью, тут не сдержался бы.

    Источник: Sportbox

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    08.11.2018 10:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 ноября 2018, 17:25

      овчина рассуждает так, будто там два алкаша у пивнаря подрались, с кем не бывает)

      1
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 8 ноября 2018, 14:22

      Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников - они бы с тобой так поступили ты бы приводил другие аргументы
      если бы их выходки не получили широкой оглядки... может и не заметили бы... но ... нынче век интернета .... иии им придется ответить по полной

      1
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 13:52

      У всех всяко бывало по молодости.
      Но молодость проходит с получением паспорта.
      А у этих клоунов все еще молодость "играет" в одном месте???
      И что за манера искать виноватого на стороне: школа не доучила, тренер не воспитал, Путин приказал арестовать, вместо того что бы принять реальность.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 12:43

      Обвинительный уклон очевиден! Позор нашей правоохранительной системе.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 ноября 2018, 12:18

      Что-то больно вовремя он решил высказаться, подождал бы еще месяцок)
      СМИ подогревают историю...

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 8 ноября 2018, 11:10

      Может просто чиновников со связями стало слишком много?

      -1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 8 ноября 2018, 10:50

      Овчинников хоть знает сколько народа сидит за пьяные драки, где последствия куда меньше?

      3
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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 8 ноября 2018, 10:22

      Все правильно Сергей сказал, но есть один момент. Кидаться толпой на одного кагбе не по мужски.

      0
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