Влашич: «Даже после удаления ЦСКА играл лучше «Ромы»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда превосходила по игре «Рому» даже в меньшинстве.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Всегда тяжело возвращаться в игру после быстро пропущенного гола. Но мы показали хороший футбол и даже после удаления играли лучше «Ромы». Они забили дважды, а мы не реализовали свои моменты. С нетерпением ждем следующих матчей.

– Удаление Магнуссона – ключевой момент матча?

– Да, после удаления «Роме» стало легче играть. Они забили через две минуты после красной Магнуссона. Мои друзья после матча сказали, что там был офсайд, но я еще не смотрел повтор. Но мы создавали неплохие моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

– Выход в плей-офф реален?

– Впереди у нас две тяжелые игры – одна в Испании, одна дома. Нам нужно побеждать в обеих, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Но мы не опускаем голову и идем дальше.