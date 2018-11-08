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    Влашич: «Даже после удаления ЦСКА играл лучше «Ромы»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда превосходила по игре «Рому» даже в меньшинстве.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Всегда тяжело возвращаться в игру после быстро пропущенного гола. Но мы показали хороший футбол и даже после удаления играли лучше «Ромы». Они забили дважды, а мы не реализовали свои моменты. С нетерпением ждем следующих матчей.

    – Удаление Магнуссона – ключевой момент матча?

    – Да, после удаления «Роме» стало легче играть. Они забили через две минуты после красной Магнуссона. Мои друзья после матча сказали, что там был офсайд, но я еще не смотрел повтор. Но мы создавали неплохие моменты, которые, к сожалению, не удалось реализовать.

    – Выход в плей-офф реален?

    – Впереди у нас две тяжелые игры – одна в Испании, одна дома. Нам нужно побеждать в обеих, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Но мы не опускаем голову и идем дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2018 08:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 ноября 2018, 12:52

      Удачи в ЛЕ...

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 8 ноября 2018, 12:08

      Честно говоря, не увидел, чтобы армейцы были лучше... Равная игра? Возможно, но Рома не играла в полную силу после удаления и второго гола.

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 8 ноября 2018, 09:35

      Важен результат.

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 8 ноября 2018, 09:15

      другого и не ждали

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 8 ноября 2018, 09:01

      Чего уже ждать-то с нетерпением? ЛЧ слили, дай бог чтобы в ЛЕ остались.

      -2
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba > Нас Много 8 ноября 2018, 11:57

      Слили? Что ты несёшь опарыш....

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > MrZLOba 8 ноября 2018, 13:20

      От мормышки читаю...

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много > MrZLOba 8 ноября 2018, 13:22

      Переименуйся. Вариант - MrZhOPa...

      0
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