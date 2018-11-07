Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

– Если у ЦСКА еще остаются шансы выйти в плей-офф ЛЧ и уж точно есть возможность побороться за место в Лиге Европы, то вот «Локомотив» остался вчера без первого и, скорее всего, без второго. Четыре поражения в четырех матчах – это провал?

– Провал – слишком громкое слово. Да, не получилось в нем блеснуть, да, случились поражения, но до этого-то команда вообще не играла в ЛЧ долгие годы!

У нынешнего состава «Локомотива», если брать игроков как единое целое, а не по отдельности, нет опыта игры в главном клубном евротурнире, а это всегда негативно сказывается на результате. Так что я бы не стал называть это выступление провалом, а назвал бы его по-другому – новый и полезный опыт. А вообще, знаете что?

– Что?

– А кто сказал, что российские команды при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?

Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась.

Никто не говорит, что это стало нереальным, но надо понимать, что подобное можно считать целым достижением с учетом того, как редко представители России выходили из группы даже при былом раскладе сил.

Так что я бы не драматизировал ситуацию в случае с «Локомотивом» и уж тем более в случае с ЦСКА, если ему не удастся преодолеть групповой барьер.