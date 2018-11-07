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    Каррера: «Выход из группы ЛЧ для российских клубов – целое достижение»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о выступлении российских клубов в Лиге чемпионов.

    – Если у ЦСКА еще остаются шансы выйти в плей-офф ЛЧ и уж точно есть возможность побороться за место в Лиге Европы, то вот «Локомотив» остался вчера без первого и, скорее всего, без второго. Четыре поражения в четырех матчах – это провал?

    – Провал – слишком громкое слово. Да, не получилось в нем блеснуть, да, случились поражения, но до этого-то команда вообще не играла в ЛЧ долгие годы!

    У нынешнего состава «Локомотива», если брать игроков как единое целое, а не по отдельности, нет опыта игры в главном клубном евротурнире, а это всегда негативно сказывается на результате. Так что я бы не стал называть это выступление провалом, а назвал бы его по-другому – новый и полезный опыт. А вообще, знаете что?

    – Что?

    – А кто сказал, что российские команды при нынешней системе розыгрыша Лиги чемпионов и автоматическом присутствии большого количества топ-клубов Европы обязаны регулярно выходить из своих групп?

    Считаю, что при недавно вступившем в силу перераспределении квот на основном этапе турнира задача выйти из группы для любого российского клуба, будь то «Локомотив» или кто другой, сильно усложнилась.

    Никто не говорит, что это стало нереальным, но надо понимать, что подобное можно считать целым достижением с учетом того, как редко представители России выходили из группы даже при былом раскладе сил.

    Так что я бы не драматизировал ситуацию в случае с «Локомотивом» и уж тем более в случае с ЦСКА, если ему не удастся преодолеть групповой барьер.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.11.2018 21:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 ноября 2018, 14:32

      ну да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 ноября 2018, 12:58

      Только у Зенита это достижение на регулярной основе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 8 ноября 2018, 11:09

      Как бы то ни было ,надо ждать своего часа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 8 ноября 2018, 06:08

      Сто процентов прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 23:00

      Судя по результатам наших команд, Массисо прав.
      Но некоторым сказки милее действительности.

      4
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 7 ноября 2018, 21:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стал много говорить про наши клубы, а сам в одном не разобрался что да как!

      -7
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > NIK32RUS 7 ноября 2018, 22:24

      К чемпионству то привел-в отличии от некоторых!!!

      12
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > NIK32RUS 7 ноября 2018, 22:32

      Как раз разобрался, поэтому и уволили.

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Sergey Z 7 ноября 2018, 22:56

      Путай-не путай,а бороться надо везде. Где-то,по силам,а где-то,надо и покрепче быть. Хороший тренер,Каррера или нет,но к чемпионству,он привёл. Да и в ЛЧ,выступил по силам. Даже,7:0,от Ливера,это только неудачный опыт "открытого" футбола. Не ошибается тот,кто ничего не пытается.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > NIK32RUS 7 ноября 2018, 22:59

      А почему,не разобрался? Очень даже. Другое дело,что некоторые персонажи,не захотели повторно становиться чемпионами,обладателями КР....

      1
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      Рейтинг: +29203

      JTherry > NIK32RUS 7 ноября 2018, 23:27

      судя по интервью, очень разобрался, лучше чем Гончаренко разобрался, взяв "золото" со Спартаком в первый же год работы

      2
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      Рейтинг: +694

      NIK32RUS > LIO1987 7 ноября 2018, 23:28

      фишка последних чемпионов рпл- это покажи невнятную игру после чемпионства!

      0
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