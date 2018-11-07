Лунев: «Семак со временем вырастет в большого тренера»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев поделился мнением о работе главного тренера команды Сергея Семака.

«В плане кадров команда кардинально не изменилась, лишь вернулись ребята из аренды. Сергей Богданович вносит свои коррективы по игре, мы потихоньку сыгрываемся. Не всегда получается, и что обидно – с командами из нижней половины турнирной таблицы, но это уже другой момент, наверное, вопрос концентрации. Однако перемены идут в лучшую сторону и, дай бог, мы решим поставленные задачи.

Сергея Богдановича как тренера и как человека выделяет порядочность. Он хороший психолог. Как главный тренер он работает только второй-третий год, но он уже сильный специалист, который со временем вырастет в большого тренера», – сказал Лунев.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.