Паредес и Дриусси посетили школу в Санкт-Петербурге в рамках программы по безопасности дорожного движения

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и нападающий команды Себастьян Дриусси встретились с учащимися одного из учебных заведений Санкт-Петербурга.

В рамках кампании по безопасности дорожного движения аргентинцы посетила среднюю школу №148 и пообщались с ее учениками.

Во время урока дети получили от футболистов советы по безопасности дорожного движения и светоотражатели. Паредес и Дриусси объяснили учащимся, почему важно использовать их на пути в школу.

Ученики приняли участие в викторине, в которой смогли продемонстрировать свои знания правил дорожного движения. А тем, кто дал правильные ответы, аргентинские игроки вручили подарки от «Зенита».

Кроме всего прочего, Паредес и Дриусси ответили на вопросы школьников, в затем сфотографировались с желающими и раздали автографы.

Программа по безопасности дорожного движения, организованная при поддержке сети АЗС «Газпромнефть», полиции Санкт-Петербурга и местного самоуправления, стартовала в 2013 году.