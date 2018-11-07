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    Паредес и Дриусси посетили школу в Санкт-Петербурге в рамках программы по безопасности дорожного движения

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес и нападающий команды Себастьян Дриусси встретились с учащимися одного из учебных заведений Санкт-Петербурга.

    В рамках кампании по безопасности дорожного движения аргентинцы посетила среднюю школу №148 и пообщались с ее учениками.

    Во время урока дети получили от футболистов советы по безопасности дорожного движения и светоотражатели. Паредес и Дриусси объяснили учащимся, почему важно использовать их на пути в школу.

    Ученики приняли участие в викторине, в которой смогли продемонстрировать свои знания правил дорожного движения. А тем, кто дал правильные ответы, аргентинские игроки вручили подарки от «Зенита».

    Кроме всего прочего, Паредес и Дриусси ответили на вопросы школьников, в затем сфотографировались с желающими и раздали автографы.

    Программа по безопасности дорожного движения, организованная при поддержке сети АЗС «Газпромнефть», полиции Санкт-Петербурга и местного самоуправления, стартовала в 2013 году.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.11.2018 18:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 7 ноября 2018, 21:42

      Рассказывали ученикам, что такое красный цвет/свет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 ноября 2018, 20:27

      А общались на русском языке ? Вроде почти все леги обещают его выучить в течение года с момента своего пребывания

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 19:49

      это их так обязали посетить школу в наказание за не дисциплинированность

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ 7 ноября 2018, 19:36

      Красавчики !!!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 18:58

      Общаться с детьми - это хорошо!

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