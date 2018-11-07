Рамос недоволен Карвахалем из-за комментариев защитника в свой адрес

Капитан «Реала» Серхио Рамос недоволен своим партнером по обороне Даниэлем Карвахалем из-за его недавних комментариев в СМИ.

Ранее Карвахаль подверг критике капитана команды, жалуясь при этом на поведение некоторых ведущих футболистов мадридцев.

«Он всегда ассоциируется с набитым татуировками футболистом, одетым в яркую одежду. Это типичный образ, но есть много футболистов и спортсменов, которым это не нравится», – сказал Карвахаль.

По словам главного эксперта OkDiario Эдуардо Инды, не все игроки «Реала» встретили эти слова нормально.

«Внутри команды есть недовольство со стороны Карвахаля, и особое недовольство со стороны Рамоса. У капитана плохое настроение из-за заявлений Карвахаля в интервью», – сказал Инда.