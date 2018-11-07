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    Рамос недоволен Карвахалем из-за комментариев защитника в свой адрес

    Капитан «Реала» Серхио Рамос недоволен своим партнером по обороне Даниэлем Карвахалем из-за его недавних комментариев в СМИ.

    Ранее Карвахаль подверг критике капитана команды, жалуясь при этом на поведение некоторых ведущих футболистов мадридцев.

    «Он всегда ассоциируется с набитым татуировками футболистом, одетым в яркую одежду. Это типичный образ, но есть много футболистов и спортсменов, которым это не нравится», – сказал Карвахаль.

    По словам главного эксперта OkDiario Эдуардо Инды, не все игроки «Реала» встретили эти слова нормально.

    «Внутри команды есть недовольство со стороны Карвахаля, и особое недовольство со стороны Рамоса. У капитана плохое настроение из-за заявлений Карвахаля в интервью», – сказал Инда.

    Источник: Tribalfootball

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    07.11.2018 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 ноября 2018, 20:33

      Рамос, после ухода Роналду, почувствовал себя главным в Реале, почти как Месси в Барсе. Интересно, а кто-нибудь хотя бы раз покритикует Месси и что он на это ответит.

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 7 ноября 2018, 17:41

      mga

      0
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      Рейтинг: +30

      SvinoPas 7 ноября 2018, 17:25

      Инда Хаус знает настроения всех

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