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    «Зенит» заказал статую Дзюбы, отдающего воинское приветствие

    «Зенит» сообщил, что получил заказанную ранее статую нападающего команды Артема Дзюбы.

    Форвард изображен отдающим воинское приветствие. Этим жестом футболист начал праздновать забитые голы во время чемпионата мира в составе сборной России.

    В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.11.2018 16:37
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 8 ноября 2018, 13:47

      И зачем лишний раз подчеркивать ущербность дзюбы?
      С такими статУями можно и в цирк уродцев превратится.)
      А вот интересно, в русской версии "птички" такое есть, и какие там комменты.

      1
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      Рейтинг: +6256

      rash1959 8 ноября 2018, 12:34

      А почему рот пустой?... непорядок.

      0
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 7 ноября 2018, 22:18

      Круто...

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 7 ноября 2018, 19:38

      Можно было просто дерево посадить или два - Заболотному на будующее, авансом. Легенды ****....

      0
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      Рейтинг: +17

      Nihatik 7 ноября 2018, 18:58

      Через неделю во рту у этой статуи ..ю.и окажется фалос))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 18:57

      Статуэтка правильная, но бесталанная.

      0
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 7 ноября 2018, 18:47

      А чЁ,хорошая идея!Сделать такую огромную,чуть повыше газпромовской "зажигалки"и поставить на берегу финского залива!)))

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 7 ноября 2018, 18:37

      Все правильно! Это статуэтка со стола г-на Миллера.

      0
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 7 ноября 2018, 18:27

      Пора матрешку придумать типа: Дзюба в Спартаке (самая маленькая), Ростов, Зенит, Арсенал......... и так далее.

      2
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > ilichkadr 7 ноября 2018, 18:39

      Прикольно. Я бы взял..))

      0
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      Рейтинг: +67857

      portero 7 ноября 2018, 18:05

      статуэтка наверное , у богатых свои приколы , мелочь на прикол

      7
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      Рейтинг: +91

      NuBiK007 > portero 8 ноября 2018, 11:01

      Это шутка юмора, ребята что в Зените денежку получают за то что в соцсети записи пишут, открыли фотошоп, фото статуетки салаха, фото дзюбы и сделали фотомонтаж за 5 минут, но дофига людей этого не замечают...

      -1
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