«Зенит» заказал статую Дзюбы, отдающего воинское приветствие

И зачем лишний раз подчеркивать ущербность дзюбы?
С такими статУями можно и в цирк уродцев превратится.)
А вот интересно, в русской версии "птички" такое есть, и какие там комменты.
«Зенит» сообщил, что получил заказанную ранее статую нападающего команды Артема Дзюбы.
Форвард изображен отдающим воинское приветствие. Этим жестом футболист начал праздновать забитые голы во время чемпионата мира в составе сборной России.
В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.
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— FC Zenit in English (@fczenit_en) 7 ноября 2018 г.