«Зенит» заказал статую Дзюбы, отдающего воинское приветствие

«Зенит» сообщил, что получил заказанную ранее статую нападающего команды Артема Дзюбы.

Форвард изображен отдающим воинское приветствие. Этим жестом футболист начал праздновать забитые голы во время чемпионата мира в составе сборной России.

В текущем сезоне Дзюба провел за петербуржцев 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 10 голов и семь результативных передач.