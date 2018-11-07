Мендеш заработал 9 миллионов на трансфере Мбаппе в «ПСЖ». Португалец – не агент форварда

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Футбольный агент Жорже Мендеш заработал крупную сумму в результате перехода нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ».
Как сообщает Football Leaks, португалец получил от сделки между клубами 9 миллионов евро. При этом непонятно, каким именно образом Мендеш принимал участие в трансфере. По информации источника, это как-то связано с контрактами, подписанными задним числом.
Примечательно, что Мендеш не представляет интересы Мбаппе.
Форвард перешел из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года на правах аренды с правом обязательного выкупа через год за 180 миллионов евро.