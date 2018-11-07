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    Мендеш заработал 9 миллионов на трансфере Мбаппе в «ПСЖ». Португалец – не агент форварда

    Футбольный агент Жорже Мендеш заработал крупную сумму в результате перехода нападающего Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ».

    Как сообщает Football Leaks, португалец получил от сделки между клубами 9 миллионов евро. При этом непонятно, каким именно образом Мендеш принимал участие в трансфере. По информации источника, это как-то связано с контрактами, подписанными задним числом.

    Примечательно, что Мендеш не представляет интересы Мбаппе.

    Форвард перешел из «Монако» в «ПСЖ» летом 2017 года на правах аренды с правом обязательного выкупа через год за 180 миллионов евро.

    Источник: Mediapart

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    07.11.2018 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:02

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 7 ноября 2018, 14:20

      Если хорошо разобраться то на кой х..н агенты вообще нужны?... их роль сильно преувеличена. Организовать конференц связь (если встретиться не могут) между представителями ПСЖ, Монако и самим Мбаппе и всё обсудить. И не нужно будет платить агенту 10 лямов...

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      Рейтинг: +882

      Cromathaar > АртурZaСМ 7 ноября 2018, 14:22

      И футболисту, который и в школе-то, как правило, отличником не был, взрослые дядьки навешают лапши на уши. Затем профессиональные переговорщики - агенты - и нужны, чтобы весовые категории совпадали.

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > Cromathaar 7 ноября 2018, 14:27

      Все эти баснословные суммы трансферов и космические ЗП футболистов "заслуга" агентов. Агенты-это чума современного футбола.

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 7 ноября 2018, 13:38

      Кто их свел и организовал переговоры, тому и заплатили элементарная практика

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