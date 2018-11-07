Фернандо: «В «Спартаке» сейчас самый сложный период с момента моего прихода. Нам просто нужно это пройти»

Полузащитник «Спартака» Фернандо по-прежнему верит, что команда сможет побороться за победу в РПЛ в текущем сезоне. Также бразилец отметил, что москвичи не утратили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

– Вы недавно сказали, что «Спартак» может стать в этом сезоне чемпионом России. А как оцените шансы команды в Лиге Европы?

– Да, мнение по поводу чемпионата России у меня не изменилось. Даже если шансы остаются лишь математические, мы все равно будем биться. Вспомните прошлый сезон. Изначально с большим отрывом лидировал «Зенит», а в итоге чемпионом стал «Локомотив».

В футболе нет ничего невозможного. Это касается любого турнира – и российского чемпионата, и Лиги Европы. Нам нужно брать очки в двух домашних матчах группового этапа, и тогда сможем побороться за выход в следующую стадию.

– Команда сейчас переживает непростое время…

– С того момента, как пришел в «Спартак», это, наверное, самый сложный период. На самом деле сейчас время, которое проверяет команду на прочность. Время огромной ответственности, которую должен нести каждый игрок. Потому что быть чемпионом – это хорошо, но настоящая проверка происходит сейчас. Нам просто нужно это пройти.

После 13-ти туров «Спартак» набрал 19 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 баллов. После трех матчей в Лиге Европы красно-белые замыкают таблицу, имея в активе два очка. В четверг, 8 ноября, московская команда примет «Рейнджерс».