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    Фернандо: «В «Спартаке» сейчас самый сложный период с момента моего прихода. Нам просто нужно это пройти»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо по-прежнему верит, что команда сможет побороться за победу в РПЛ в текущем сезоне. Также бразилец отметил, что москвичи не утратили шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

    – Вы недавно сказали, что «Спартак» может стать в этом сезоне чемпионом России. А как оцените шансы команды в Лиге Европы?

    – Да, мнение по поводу чемпионата России у меня не изменилось. Даже если шансы остаются лишь математические, мы все равно будем биться. Вспомните прошлый сезон. Изначально с большим отрывом лидировал «Зенит», а в итоге чемпионом стал «Локомотив».

    В футболе нет ничего невозможного. Это касается любого турнира – и российского чемпионата, и Лиги Европы. Нам нужно брать очки в двух домашних матчах группового этапа, и тогда сможем побороться за выход в следующую стадию.

    – Команда сейчас переживает непростое время…

    – С того момента, как пришел в «Спартак», это, наверное, самый сложный период. На самом деле сейчас время, которое проверяет команду на прочность. Время огромной ответственности, которую должен нести каждый игрок. Потому что быть чемпионом – это хорошо, но настоящая проверка происходит сейчас. Нам просто нужно это пройти.

    После 13-ти туров «Спартак» набрал 19 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 баллов. После трех матчей в Лиге Европы красно-белые замыкают таблицу, имея в активе два очка. В четверг, 8 ноября, московская команда примет «Рейнджерс».

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.11.2018 12:47
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    Комментарии15
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 7 ноября 2018, 18:49

      Если бы все играли и думали, как ты Фернандо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 7 ноября 2018, 18:07

      Вот ты-то,как матерый должен как раз и внести уверенность в других своей игрой и отдачей

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Alex Flash 7 ноября 2018, 22:21

      На это есть капитан.
      Именно капитан должен показывать, как играть
      И именно капитан показал весной, как проигрывать второе место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 17:53

      Времена тяжёлые.Игры не очень.
      Бейтесь хотя бы за честь.
      Это единственное , что наверно ещё осталось.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 ноября 2018, 17:18

      Этот сезон будет определяющим и по окончании чистка рядов среди игроков и менеджмента.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 7 ноября 2018, 16:10

      Да, и по дороге потерять пару клоунов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/blodka

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 14:34

      Пройти это необходимо и очистится от всевозможной грязи.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 7 ноября 2018, 13:59

      ды жопа просто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 7 ноября 2018, 13:45

      Каждый год у нас трудны времена и надо это пройти! Когда уже пройдем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21192

      derrik2000 7 ноября 2018, 12:54

      ИГРАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!
      А то уже надоело негативные новости "из первых рук" из стана Спартака читать.

      3
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 7 ноября 2018, 13:44

      Отставить!
      Шутки уже неуместны! ))
      Всем ПАХАТЬ: и на тренировках, и в играх!

      2
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 7 ноября 2018, 14:48

      Если только, как была должность в славные советские времена, начальником команды. ))

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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Persona_non_Grata 7 ноября 2018, 15:07

      Николай Петрович стоит особняком, как основатель Спартака.
      А я так... идейный вдохновитель и командир в одном лице. ))

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      derrik2000 > Persona_non_Grata 8 ноября 2018, 00:37

      "Скромность - кратчайший путь к безвестности". ))

      0
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