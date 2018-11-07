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    Моуринью: «Я бы описал наши отношения с Погба как хорошие отношения между тренером и футболистом»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что у него хорошие рабочие отношения с полузащитником команды Полем Погба.

    В сентябре португальский специалист лишил француза звания вице-капитана «МЮ» за то, что он раскритиковал тактику манкунианцев в домашних матчах.

    «Пресса говорит, что у нас ужасные отношения. Поль несколько недель назад сказал, что у нас типичные отношения тренер – игрок.

    Я думаю, что у нас хорошие отношения. Я бы классифицировал это, как хорошие отношения между тренером и футболистом», – сказал Моуринью.

    Источник: BBC

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    07.11.2018 12:12
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