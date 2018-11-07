Моуринью: «Я бы описал наши отношения с Погба как хорошие отношения между тренером и футболистом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что у него хорошие рабочие отношения с полузащитником команды Полем Погба.

В сентябре португальский специалист лишил француза звания вице-капитана «МЮ» за то, что он раскритиковал тактику манкунианцев в домашних матчах.

«Пресса говорит, что у нас ужасные отношения. Поль несколько недель назад сказал, что у нас типичные отношения тренер – игрок.

Я думаю, что у нас хорошие отношения. Я бы классифицировал это, как хорошие отношения между тренером и футболистом», – сказал Моуринью.