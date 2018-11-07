Неймар обвинил арбитра Куйперса в неуважительном отношении к себе

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о перепалке с голландским арбитром Бьорном Куйперсом во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

«Во время игры судья сказал мне то, чего говорить не должен. Это было проявление неуважения.

Я не сдержался и сказал ему кое-что в конце встречи, потому что он не имеет права так говорить. Он не должен вести себя так, словно превосходит игроков.

Надеюсь, что к нему будут приняты меры, потому что он проявил неуважение ко мне, ко всем футболистам.

К тому же он допустил ошибку во время игры. Хотя это я могу понять, ведь судья такой же человек, который может ошибаться. Но он не может так относиться к игрокам», – сказал Неймар.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.