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    Неймар обвинил арбитра Куйперса в неуважительном отношении к себе

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о перепалке с голландским арбитром Бьорном Куйперсом во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

    «Во время игры судья сказал мне то, чего говорить не должен. Это было проявление неуважения.

    Я не сдержался и сказал ему кое-что в конце встречи, потому что он не имеет права так говорить. Он не должен вести себя так, словно превосходит игроков.

    Надеюсь, что к нему будут приняты меры, потому что он проявил неуважение ко мне, ко всем футболистам.

    К тому же он допустил ошибку во время игры. Хотя это я могу понять, ведь судья такой же человек, который может ошибаться. Но он не может так относиться к игрокам», – сказал Неймар.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.

    Источник: Goal.com

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    07.11.2018 11:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 7 ноября 2018, 18:08

      Мужиком надо быть, а не бабой слюнявой. Второй Пеналду появился.

      0
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      Рейтинг: +13

      nikodim.isaev 7 ноября 2018, 15:48

      не свистел на нырки?

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 7 ноября 2018, 15:14

      Неймар, может и играет ******* и забивает много...но его манера валяться

      0
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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://tok.pw/blodka

      -1
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      Рейтинг: +232

      hofman 7 ноября 2018, 12:46

      Так то превосходит судья игроков, власть ему дана, по крайней мере во время матча,судить. А вот с чего некоторые высокостоящие игроки решили, что их ценник имеет вес во время матча.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 7 ноября 2018, 11:52

      заплакала девочка

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 ноября 2018, 11:43

      Неймар просто олень капитальный................

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67857

      portero 7 ноября 2018, 11:42

      вот было бы хорошо , если ПСЖ не пройдет дальше

      5
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    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 7 ноября 2018, 11:32

      Телечку неймара обидели

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2056

      almanev 7 ноября 2018, 11:30

      Смотри какой важный курица)

      4
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