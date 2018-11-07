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    Мбаппе – после матча с «Наполи»: «Судейские ошибки являются частью игры»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе после матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» заявил, что не стоит обращать внимание на судейские ошибки, которые являются частью игры. В этой встрече арбитр перед голом неаполитанцев с пенальти, не заметил у итальянской команды офсайд.

    «Мы заметно улучшаем свою игру в Лиге чемпионов в этом сезоне, двигаемся вперед и наращиваем обороты. Все это здорово. Лучше пусть так будет, чем победы со счетом 7:0 и 8:0, как это было в прошлом году. Мы еще поборемся.

    Судейство? В каждом матче это является частью игры. Возможно, судья ошибся в каком-то моменте, но мы не должны обращать на это внимания, а двигаться дальше. Судья может ошибаться, но так будет не всегда», – сказал Мбаппе.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:1. Итальянский клуб после четырех матчей идет на второй строчке в турнирной таблице группы С с 6 очками. На очко отстают французы, которые располагаются на одну строчку ниже.

    Источник: L’Equipe

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    07.11.2018 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 7 ноября 2018, 14:31

      хоть один не ноет по этому поводу

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