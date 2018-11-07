Вальверде не стал рисковать здоровьем Месси в матче с «Интером»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что мог выпустить на поле нападающего Лионеля Месси в матче с «Интером», но не стал этого делать из-за боязни рецидива повреждения после перелома руки.

«Мы очень довольны тем, что вышли из группы за два тура до окончания этого этапа.

Месси? Мы не хотели рисковать здоровьем Лео. На тренировках можем поберечь друг друга, но мы знали, какой матч нас сегодня ждет.

В таких играх происходит много столкновения и неконтролируемых падений. С Лео мы все обсудили – это не тренировка», – сказал Вальверде.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона» завершился со счетом 1:1. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира, набрав 10 очков. «Интер» идет вторым с семью очками в активе.