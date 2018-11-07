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    Вальверде не стал рисковать здоровьем Месси в матче с «Интером»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, что мог выпустить на поле нападающего Лионеля Месси в матче с «Интером», но не стал этого делать из-за боязни рецидива повреждения после перелома руки.

    «Мы очень довольны тем, что вышли из группы за два тура до окончания этого этапа.

    Месси? Мы не хотели рисковать здоровьем Лео. На тренировках можем поберечь друг друга, но мы знали, какой матч нас сегодня ждет.

    В таких играх происходит много столкновения и неконтролируемых падений. С Лео мы все обсудили – это не тренировка», – сказал Вальверде.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» – «Барселона» завершился со счетом 1:1. Каталонцы гарантировали себе выход в плей-офф турнира, набрав 10 очков. «Интер» идет вторым с семью очками в активе.

    Источник: Marca

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    07.11.2018 09:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +575

      Mark68 7 ноября 2018, 19:32

      Мои поздравления "Барсе"!!! Решили задачу выхода в плей-офф за два тура до окончания!!!! Но вот форма,вернее цвет "новой" формы "Барсы",это что-то..непонятное. Раздражает!

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      Рейтинг: -47

      andreyzkotov 7 ноября 2018, 15:04

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://tok.pw/blodka

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:14

      В таком случае Месси лучше поберечь.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 ноября 2018, 10:07

      Ну и правильно

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      Рейтинг: -130

      калач 7 ноября 2018, 09:48

      какой рецедив перелома что за бред

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy > калач 7 ноября 2018, 09:57

      Если перелом "не зажил", то там малейшее касание и все станет намного хуже, и в редких случаях может быть и ампутация конечности и обычно после перелома, только разрабатывание 2-3 недели

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