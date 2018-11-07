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    Сигурдссон: «У ЦСКА неплохие шансы с «Ромой», учитывая домашний стадион»

    Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что его команда способна обыграть «Рому» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Для нас очень важен тот факт, что Акинфеев вернется в ворота. Он – лидер нашего клуба и настоящая опора для каждого из нас.

    Мы не сумели выиграть в нескольких матчах подряд, но это никак не влияет на наш настрой. Понимаем, что нам просто нужно лучше реализовывать свои моменты, и результат придет.

    В целом у нас неплохие шансы на успех в предстоящем матче с «Ромой», особенно с учетом того, что мы играем дома», – считает Сигурдссон.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, в 20:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    07.11.2018 09:17
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