Сигурдссон: «У ЦСКА неплохие шансы с «Ромой», учитывая домашний стадион»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что его команда способна обыграть «Рому» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Для нас очень важен тот факт, что Акинфеев вернется в ворота. Он – лидер нашего клуба и настоящая опора для каждого из нас.

Мы не сумели выиграть в нескольких матчах подряд, но это никак не влияет на наш настрой. Понимаем, что нам просто нужно лучше реализовывать свои моменты, и результат придет.

В целом у нас неплохие шансы на успех в предстоящем матче с «Ромой», особенно с учетом того, что мы играем дома», – считает Сигурдссон.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, в 20:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.