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    Португалия сократила отставание от России в таблице коэффицентов УЕФА

    Вчера состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

    Благодаря этому результату Португалия приблизилась к России в таблице коэффицентов УЕФА. Они добавили в свою копилку 0,400 балла, россияне остались без очков.

    Сейчас на счету Португалии, которая идет на седьмой строчке в рейтинге, 42,432 балла. У России, идущей шестой, осталось 47,549 балла. Франция, занимающая пятую строчку, имеет в активе 52,831 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 07:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 7 ноября 2018, 17:25

      Да соглашусь Порту почти вышла дальше это +4 очка можно сказать что за этот тур она принесла в копилку 1,2 балла

      0
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 7 ноября 2018, 17:21

      Ну глупо же писать, что догоняют нас,ещё не всё матчи еврокубков сыграны ,сегодня Аякс против Бенфики играет у тут Португальцы могут потерять очки ,наш ЦСКА играет дома против Ромы тут хз возьмут или не возьмут ,завтра три наши команды играют их одна ,и главное у Португальцев все набраны очки делятся на 5 у нас на 6 ,а вот если бы Локо выйграло вы бы написали что Россия отрывается от Португалии? Ещё раз говорю глупо писать эту новость после одной игры ,сейчас возьмут и остальные все выигрывают матчи а Португальцы проиграют придется писать что Россия оторвалась.)))

      0
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      Рейтинг: +1351

      15112007 7 ноября 2018, 16:00

      Обгонят, если Зенит с ЦСКА не поднажмут

      0
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      Рейтинг: +222

      johnny983 7 ноября 2018, 14:23

      Учитывайте еще, что Порту выйдет в плей-офф, а это еще плюс 6 очков.

      -1
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      Рейтинг: +4486

      Snek 7 ноября 2018, 12:24

      Проблема в том, что летящий у Франции такой же Монако, как у нас Локомотив в Лиге 1 почти достиг дна, а у нас это действующий чемпион и занимает в данный момент второе место. Казалось бы что с РПЛ не так?

      5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 11:58

      Пока у нас участвуют в еврокубках 5 клубов и возможность набрать очки будет.

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 ноября 2018, 11:05

      ЦСКА и Краснодар в европе только могут еще играть, остальным лучше туда не соваться ......

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Derzkiy1 7 ноября 2018, 13:12

      Аргументы есть? По ЦСКА ещё соглашусь, а что такого сверхъестественного показывает Краснодар? Он и в ЛЧ не может пробиться который год и даже за Кубок России пока битву проиграл. Выходил из группы ЛЕ?) Так московское Динамо выходило оттуда не так давно с 6 победами и где оно?

      -1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 7 ноября 2018, 10:21

      учитывая уровень наших клубов - надо чтоб РФС написал в УЕФА письмо с просьбой все клубы из еврокубковой зоны РПЛ квалифицировать в Лигу Европы, там у нас вполне себе конкурентная борьба будет. Было бы у нас сейчас 5 клубов в ЛЕ - уже бы Францию в рейтинге догоняли )) А так - все походы в ЛЧ в последние годы - в надежде выйти в плей-офф Лиги Европы.

      0
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 10:13

      скорей бы уже догнали не надо нам третьей команды в ЛЧ там вообще нам делать нечего

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. > Garrincha58 7 ноября 2018, 10:17

      как это не че ??? раз на раз не приходится , победы ещё будут

      2
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      ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha > Garrincha58 7 ноября 2018, 13:05

      Тут суть 3-й команды в лиге чемпионов в следующем, да и в принципе и 2-х остальных, - занять на групповом этапе 3-е место и попасть в лигу европы. И именно на это надо настраиваться клубам. А не заниматься маниловщиной.

      0
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      Рейтинг: +222

      johnny983 > Garrincha58 7 ноября 2018, 14:25

      Там, влюбом случае, третьей команде РПЛ квалификацию ЛЧ не пройти.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 ноября 2018, 10:06

      если мы в еврокубках играть не умеем тужимся всё время то зачем нам рваться за этот рейтинг? одно наверное для чего ради престижа и всё

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > Полная Канистра 7 ноября 2018, 10:09

      Даже, если не рваться за рейтинг, все равно баллы начисляют за победы и ничьи... Не стараться побеждать?

      0
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