Португалия сократила отставание от России в таблице коэффицентов УЕФА

Вчера состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

Благодаря этому результату Португалия приблизилась к России в таблице коэффицентов УЕФА. Они добавили в свою копилку 0,400 балла, россияне остались без очков.

Сейчас на счету Португалии, которая идет на седьмой строчке в рейтинге, 42,432 балла. У России, идущей шестой, осталось 47,549 балла. Франция, занимающая пятую строчку, имеет в активе 52,831 балла.