«Црвена Звезда» стала первой сербской командой, победившей в матче ЛЧ

Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0.

Благодаря этому результату «Црвена Звезда» стала первой сербской командой, победившей в матче Лиги чемпионов (в современной истории турнира). Сербы провели 16 матчей в турнире. «Црвена Звезда» становилась обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году, после чего название и формат турнира были изменены.

После четырех матчей «Црвена Звезда» имеет в своем активе четыре очка, но остается на последнем месте группы С. Лидирует здесь «Ливерпуль» с 6 очками.