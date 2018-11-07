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    «Црвена Звезда» стала первой сербской командой, победившей в матче ЛЧ

    Накануне состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0.

    Благодаря этому результату «Црвена Звезда» стала первой сербской командой, победившей в матче Лиги чемпионов (в современной истории турнира). Сербы провели 16 матчей в турнире. «Црвена Звезда» становилась обладателем Кубка европейских чемпионов в 1991 году, после чего название и формат турнира были изменены.

    После четырех матчей «Црвена Звезда» имеет в своем активе четыре очка, но остается на последнем месте группы С. Лидирует здесь «Ливерпуль» с 6 очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 06:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 7 ноября 2018, 13:03

      Братушки молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1020

      г.Онега 7 ноября 2018, 12:39

      Обыграть нынешней Ливир ,много стоит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 11:22

      Очень неожиданный результат. Хотя по игре все по делу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 7 ноября 2018, 11:12

      Респект сербам!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 7 ноября 2018, 11:06

      да это просто матч слили ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 7 ноября 2018, 10:30

      Рад за Сербов показали свой характер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      JellyBean 7 ноября 2018, 10:21

      Ливерпуль соберись!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 7 ноября 2018, 08:51

      Всё впереди! Болеем за вас.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4984

      neveldomha 7 ноября 2018, 08:13

      Поздравляю, братушки!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56

      Kanonir-9 7 ноября 2018, 08:05

      Не смотрел матч и слава богу, слышал что Ливерпуль провел просто отвратительный матч, не смог бы уснуть после такого

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Kanonir-9 7 ноября 2018, 08:43

      Команды играют так,как им позволяют соперники.Это не Ливер плохо сыграл,а сербы отлично.

      2
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