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    Моуринью: «Ювентус» – фаворит текущего сезона Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» поговорил о сопернике. Португалец считает туринцев фаворитами соревнования.

    «Будет большой матч. Это игра, в которой футболисты получают опыт, ведь им противостоит топ-клуб. «Ювентус» – фаворит текущей Лиги чемпионов», – полагает специалист, чьи слова приводит Football Italia.

    Итальянцы лидируют в квартете, британцы отстают на пять очков и идут вторыми.

    Источник: Football Italia

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    07.11.2018 01:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 7 ноября 2018, 06:15

      Маур, угодай кто дно сезона, вернее последних лет, от которых выхлопа нет?

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