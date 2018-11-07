Моуринью: «Ювентус» – фаворит текущего сезона Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» поговорил о сопернике. Португалец считает туринцев фаворитами соревнования.

«Будет большой матч. Это игра, в которой футболисты получают опыт, ведь им противостоит топ-клуб. «Ювентус» – фаворит текущей Лиги чемпионов», – полагает специалист, чьи слова приводит Football Italia.

Итальянцы лидируют в квартете, британцы отстают на пять очков и идут вторыми.