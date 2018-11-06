Алдонин: «Скучаю по Даниэлю Карвальо и Вагнеру Лаву»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил времена выступлений за армейцев. Хавбек рассказал, по кому скучает из легионеров.

«Самый неприятный футболист, против которого я играл, если брать в плане мастерства, – это, конечно, Криштиану Роналду, еще Эден Азар. А в плане симуляций и игры исподтишка, был у нас такой футболист в «Динамо» – Огнен Короман. Очень неприятный, помню, что у нас с ним были определенные стычки.

Из легионеров скучаю по Вагнеру Лаву и Даниэлю Карвальо.

Из веселого могу вспомнить, как Вагнер после какого-то матча в Кубке УЕФА надел милицейскую фуражку и отдавал честь», – поделился ностальгией Алдонин в интервью Sport24.

Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы.