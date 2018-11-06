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    Алдонин: «Скучаю по Даниэлю Карвальо и Вагнеру Лаву»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин вспомнил времена выступлений за армейцев. Хавбек рассказал, по кому скучает из легионеров.

    «Самый неприятный футболист, против которого я играл, если брать в плане мастерства, – это, конечно, Криштиану Роналду, еще Эден Азар. А в плане симуляций и игры исподтишка, был у нас такой футболист в «Динамо»Огнен Короман. Очень неприятный, помню, что у нас с ним были определенные стычки.

    Из легионеров скучаю по Вагнеру Лаву и Даниэлю Карвальо.

    Из веселого могу вспомнить, как Вагнер после какого-то матча в Кубке УЕФА надел милицейскую фуражку и отдавал честь», – поделился ностальгией Алдонин в интервью Sport24.

    Алдонин играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы.

    Источник: Sport24

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    06.11.2018 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +979

      directorpg 7 ноября 2018, 07:14

      Мы тоже скучаем по ним.

      0
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      Рейтинг: +842

      vovan55 7 ноября 2018, 00:49

      да, были времена, ну просто классные игроки, был не футбол, а какая-то фантастика...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 ноября 2018, 21:15

      Эх,были времена!

      5
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 > yarik1_78 6 ноября 2018, 21:51

      А будут еще лучше! Выше нос).

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 6 ноября 2018, 21:01

      Хоть и не болею за ЦСКА, по хорошим легам типа названных тоже скучаю. Большие мастера всегда в почете!

      5
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