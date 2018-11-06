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    Акинфеев: «Снисхождений нам не надо. ЦСКА может играть на равных с любым соперником»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» заявил, что не стоит относиться к команде снисходительно из-за ее серьезно обновленного состава. По его словам, москвичи могут играть на равных с любым соперником.

    «Снисхождений не надо. Любая команда, даже с самым слабым составом, должна стараться играть на максимум. Каждый матч должен быть последним. Турнир такого ранга нельзя пройти спустя рукава. Мы играем так, как можем, и завтрашний матч докажет, что мы можем играть на равных с любой командой.

    Если у нас будет правильное восприятие, все будет хорошо. Когда я приходил в ЦСКА с Березуцкими, это тоже была молодая команда. Новый ЦСКА тоже справится и будет еще сильнее», – сказал Акинфеев.

    Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве.

    Источник: Sport24

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    06.11.2018 18:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 7 ноября 2018, 03:57

      Только иГолек не уточнил...Сколько по времени?10 минут...15 минут...Тайм?

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 6 ноября 2018, 20:21

      хорошо сказал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 6 ноября 2018, 20:12

      смелая коняшка...
      какие снисхождения? от кого ? от РОмы в ЛЧ? игорек опять х...ню какую то несет..

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 6 ноября 2018, 19:23

      Игорь не гони....3-0 от Ромы на равных сыграли чтоли

      1
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      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 > De_Frenki 7 ноября 2018, 04:00

      А он уже забыл...Как говориться :"Побыстрее забыть этот матч и готовиться к следующему."То бишь вазелинить 21.)))

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 6 ноября 2018, 18:37

      Удачной игры!

      2
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