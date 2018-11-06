Акинфеев: «Снисхождений нам не надо. ЦСКА может играть на равных с любым соперником»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ромой» заявил, что не стоит относиться к команде снисходительно из-за ее серьезно обновленного состава. По его словам, москвичи могут играть на равных с любым соперником.

«Снисхождений не надо. Любая команда, даже с самым слабым составом, должна стараться играть на максимум. Каждый матч должен быть последним. Турнир такого ранга нельзя пройти спустя рукава. Мы играем так, как можем, и завтрашний матч докажет, что мы можем играть на равных с любой командой.

Если у нас будет правильное восприятие, все будет хорошо. Когда я приходил в ЦСКА с Березуцкими, это тоже была молодая команда. Новый ЦСКА тоже справится и будет еще сильнее», – сказал Акинфеев.

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится в среду, 7 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве.