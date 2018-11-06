Байи может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Милан»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в Серии А.

На 24-летнего футболиста претендует «Милан». Итальянский клуб хочет приобрести ивуарийца в зимнее трансферное окно. Байи не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Юнайтед». При этом игроку нравится в Манчестере, но он беспокоится, что главный тренера команды Жозе Моуринью перестанет ему доверять.

Контракт Байи с «МЮ» рассчитан до 2020 года. В этом сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах.