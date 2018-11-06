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    Байи может сменить «Манчестер Юнайтед» на «Милан»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в Серии А.

    На 24-летнего футболиста претендует «Милан». Итальянский клуб хочет приобрести ивуарийца в зимнее трансферное окно. Байи не устраивает количество игрового времени, которое он получает в «Юнайтед». При этом игроку нравится в Манчестере, но он беспокоится, что главный тренера команды Жозе Моуринью перестанет ему доверять.

    Контракт Байи с «МЮ» рассчитан до 2020 года. В этом сезоне защитник принял участие в семи матчах во всех турнирах.

    Источник: ESPN

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    06.11.2018 18:25
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