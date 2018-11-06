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    Переводчик Карреры: «Уверен, головой Массимо еще в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу»

    Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов заявил, что пока не прощался с итальянским специалистом, который будет находиться в Москве до 8 ноября.

    По его мнению, Каррера мыслями все еще находится в московском клубе. Тренер был отправлен в отставку 22 октября.

    – Как вы лично попрощались с Каррерой?

    – Официально мы ещe не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.

    – Будете грустить?

    – Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит.

    – Созванивались после того обеда?

    – Да, общались по телефону несколько раз, списывались. Даже пересеклись в ГУМе случайно в конце прошлой недели. Но это уже совершенно другая история, не для печати.

    – Наслаждается ли Каррера появившимся свободным временем?

    – Можно и так сказать. Только, наверное, это не совсем наслаждение, скорее, возможность перевести дух после двух с половиной лет насыщенной работы с постоянной нервотрeпкой. Уверен, головой Массимо ещe в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу. Ему тоже потребуется время, чтобы переварить случившееся.

    Источник: RT

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    06.11.2018 17:37
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 02:09

      Если бы такое произошло, я бы весь год на Лукойле бы запрвлялся в качестве благодарности.Только не верю я в это.Потому что у наших бизнесменов это в крови:Что имеем , не ценим, потерявши, плачем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 21:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Головой в свинарнике, а ногами у Пизанской башни. Оригинально-с!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 ноября 2018, 20:57

      С Карреой или без, Спартак будет в тройке. А вот ЦСКА уже до свидания

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 6 ноября 2018, 20:50

      Злая ромашка кусила его,и принял он смерть от глушака своего.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:45

      Сейчас это пожалуй невозможно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 20:13

      да уж очень хотелось чтобы он вернулся трудно поверить что его уже нет у руля команды

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 6 ноября 2018, 19:08

      Федун с.ка! На кол таких!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 6 ноября 2018, 18:26

      Все говорит о том, что Федун жадно-расчетлив по натуре.
      Однако, в этой ситуации, дешевле вернуть Карреру, и дать доработать ему контракт. Заодно и команду почистить и администрацию. Двойная польза была бы. Но почему то он этого не делает?!?!
      Видимо наговорили много друг другу.
      Валере тоже наговорил. Однако попытку сделал, спустя время.
      Получается не может Федун рационально мыслить в стрессовых ситуациях. Только спустя годы. И оценивать свои ошибки спустя время не может.
      А может ему пофиг на Спартак...

      9
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      Рейтинг: +6913

      батог > ivany4 6 ноября 2018, 20:51

      Согласен на 120%!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 18:12

      Он ещё заявит о себе как тренер. Из "Спартака" изгоняли и тренеришку, но где теперь он и где "Спартак" ?...

      13
      Ответить
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      Рейтинг: +29203

      JTherry > Рубик Докоян 7 ноября 2018, 00:52

      из тренеров Спартака - в последнее время только на повышение, хочется пожелать Массимо удачи... Спартак с тобой был лучшим!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 ноября 2018, 18:10

      Мне кстати нравился тандем Массимо с переводчиком. Артем отлично справлялся. Эх, как же жалко их терять...

      8
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