Переводчик Карреры: «Уверен, головой Массимо еще в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу»

Если бы такое произошло, я бы весь год на Лукойле бы запрвлялся в качестве благодарности.Только не верю я в это.Потому что у наших бизнесменов это в крови:Что имеем , не ценим, потерявши, плачем.
Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов заявил, что пока не прощался с итальянским специалистом, который будет находиться в Москве до 8 ноября.
По его мнению, Каррера мыслями все еще находится в московском клубе. Тренер был отправлен в отставку 22 октября.
– Как вы лично попрощались с Каррерой?
– Официально мы ещe не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.
– Будете грустить?
– Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит.
– Созванивались после того обеда?
– Да, общались по телефону несколько раз, списывались. Даже пересеклись в ГУМе случайно в конце прошлой недели. Но это уже совершенно другая история, не для печати.
– Наслаждается ли Каррера появившимся свободным временем?
– Можно и так сказать. Только, наверное, это не совсем наслаждение, скорее, возможность перевести дух после двух с половиной лет насыщенной работы с постоянной нервотрeпкой. Уверен, головой Массимо ещe в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу. Ему тоже потребуется время, чтобы переварить случившееся.