Переводчик Карреры: «Уверен, головой Массимо еще в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу»

Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов заявил, что пока не прощался с итальянским специалистом, который будет находиться в Москве до 8 ноября.

По его мнению, Каррера мыслями все еще находится в московском клубе. Тренер был отправлен в отставку 22 октября.

– Как вы лично попрощались с Каррерой?

– Официально мы ещe не прощались. Отсрочили удовольствие ненадолго.

– Будете грустить?

– Я не люблю прощаться вообще. Это работа. Так вышло. Наши пути разойдутся, но он же не на Луну улетит.

– Созванивались после того обеда?

– Да, общались по телефону несколько раз, списывались. Даже пересеклись в ГУМе случайно в конце прошлой недели. Но это уже совершенно другая история, не для печати.

– Наслаждается ли Каррера появившимся свободным временем?

– Можно и так сказать. Только, наверное, это не совсем наслаждение, скорее, возможность перевести дух после двух с половиной лет насыщенной работы с постоянной нервотрeпкой. Уверен, головой Массимо ещe в «Спартаке» и хотел бы продолжить работу. Ему тоже потребуется время, чтобы переварить случившееся.