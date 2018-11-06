Роналдиньо близок к банкротству. На его счете в банке 6 евро

Бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо близок к банкротству.

Бразилец долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством по поводу земли в Порту-Алегри. В 2015 году было принято решение, что застройка велась на охраняемых землях и должна быть снесена. Кроме того, на футболиста наложили штраф в размере 187 тысяч евро за ущерб окружающей среде.

Ни Роналдиньо, ни его брат не выполнили постановление, в результате чего у них были изъяты паспорта. На данный момент штраф вырос примерно до 2 миллионов евро, но у хавбека, по-видимому, нет денег, чтобы оплатить его, несмотря на огромный действующий контракт с Nike.

На банковском счету Роналдиньо менее 6 евро. Помимо этого, он должен деньги своему брату.