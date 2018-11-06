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    Роналдиньо близок к банкротству. На его счете в банке 6 евро

    Бывший полузащитник «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо близок к банкротству.

    Бразилец долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством по поводу земли в Порту-Алегри. В 2015 году было принято решение, что застройка велась на охраняемых землях и должна быть снесена. Кроме того, на футболиста наложили штраф в размере 187 тысяч евро за ущерб окружающей среде.

    Ни Роналдиньо, ни его брат не выполнили постановление, в результате чего у них были изъяты паспорта. На данный момент штраф вырос примерно до 2 миллионов евро, но у хавбека, по-видимому, нет денег, чтобы оплатить его, несмотря на огромный действующий контракт с Nike.

    На банковском счету Роналдиньо менее 6 евро. Помимо этого, он должен деньги своему брату.

    Источник: UOL Esporte

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    06.11.2018 17:07
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 6 ноября 2018, 20:47

      в такої легенди футболу немає грошей)дивно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 20:40

      Все как то непродуманно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 ноября 2018, 19:35

      Все вложено в строительство...

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 6 ноября 2018, 19:16

      его бабки на другом счете доверенного лица

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 19:15

      Ну,видно пришло время кокошки с мамаем сделать доброе гуманное дело-пройти с шапкой по сизо,чтобы собрать милостыню для великого футболёра 21 столетия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 6 ноября 2018, 19:03

      Обычно такие " бедолаги" в Россию бегут, а наши властивыдают это за достижения и показатель небывалого величия.

      1
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      Рейтинг: +226

      Parker8 6 ноября 2018, 19:02

      Заслужил! Такой талант был,и просрать все за пару лет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 ноября 2018, 19:00

      Пора возобновлять карьеру в Китае.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 ноября 2018, 18:43

      а у наших всё по правилам построено?)

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt > Chesn0k 6 ноября 2018, 19:17

      У нас не принято строить по правилам. У нас правила отвлекают от дел праведных.
      Жаль парня. не повезло ему со страной :)
      Надо было бедолаге у нас строить.

      0
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      Рейтинг: +82

      RScat 6 ноября 2018, 18:20

      ну не верю,столько людей рассекает с рюкзаками от рональдиньо (акция в Магните) должен миллионером быть)))

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