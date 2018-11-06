Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Флетчер: «С первого дня в «МЮ» Роналду мыслил таким образом, что будет лучшим игроком в мире»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал о стремлении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду быть лучшим с молодого возраста.

    Португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» в 2003 году в возрасте 18-ти лет. За свою карьеру форвард выиграл пять раз выиграл «Золотой мяч».

    «С первого дня в клубе Роналду мыслил таким образом, что будет лучшим игроком в мире.

    Он перешел на другой уровень подготовки. Во-первых, люди любили стремление, и он проявлял его, когда люди говорили «легче сказать, чем сделать».

    Но люди уважали это и любили этот склад ума, когда ты желаешь быть лучшими», – сказал Флетчер.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4290

      mutabor0992 7 ноября 2018, 01:43

      А попал бы в М.Ю. во времена Кантона...Так те бы и от "заднего привода" отучили.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 20:17

      гугл транслит у вас корявый ребята, подкорректируйте))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 6 ноября 2018, 17:11

      Сила веры! ***

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 