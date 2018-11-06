Флетчер: «С первого дня в «МЮ» Роналду мыслил таким образом, что будет лучшим игроком в мире»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал о стремлении нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду быть лучшим с молодого возраста.

Португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» в 2003 году в возрасте 18-ти лет. За свою карьеру форвард выиграл пять раз выиграл «Золотой мяч».

«С первого дня в клубе Роналду мыслил таким образом, что будет лучшим игроком в мире.

Он перешел на другой уровень подготовки. Во-первых, люди любили стремление, и он проявлял его, когда люди говорили «легче сказать, чем сделать».

Но люди уважали это и любили этот склад ума, когда ты желаешь быть лучшими», – сказал Флетчер.