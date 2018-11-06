Переводчик Карреры: «Честно, не знаю, приглашали ли Глушакова на прощальный ужин или он сам решил не приходить»

Переводчик бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как произошло увольнение итальянского специалиста.

Карреры был отправлен в отставку 22 октября после поражения в домашнем матче 11-го тура РПЛ от тульского «Арсенала».

– Когда и как Каррера узнал, что он отправлен в отставку?

– Мы находились в Тарасовке, на рабочих местах. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо.

– И с вами тоже?

– Да, руководство сразу обозначило свою позицию.

– Вас это шокировало?

– Если исходить из того, что никаких слухов до меня не доходило, то да. А вообще, я прекрасно понимал, что рано или поздно эта сказка закончится. Видимо, просто не ожидал, что это случится так быстро. Но футбол — своеобразный мир, в котором сегодня ты нужен, а завтра с тобой прощаются.

– Как игроки отреагировали на новость?

– У нас особо времени на общение не было. Парой слов успели перекинуться с некоторыми — не более. Только на следующий день во время обеда, который организовал Массимо, попрощались нормально, по-человечески. Очень тепло посидели, было приятно.

– Удивило ли отсутствие Дениса Глушакова на прощальной встрече? Можно ли сказать, что игрок и тренер так и не смогли переступить через свои разногласия и обиды?

– Если честно, даже не знаю, получил ли Денис приглашение или сам решил не приходить. В любом случае никакой интриги я здесь не вижу. На обеде присутствовали те, кто хотел увидеться с Каррерой. Если и были какие-то нюансы, то мы о них никогда не узнаем.