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    Переводчик Карреры: «Честно, не знаю, приглашали ли Глушакова на прощальный ужин или он сам решил не приходить»

    Переводчик бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как произошло увольнение итальянского специалиста.

    Карреры был отправлен в отставку 22 октября после поражения в домашнем матче 11-го тура РПЛ от тульского «Арсенала».

    – Когда и как Каррера узнал, что он отправлен в отставку?

    – Мы находились в Тарасовке, на рабочих местах. Перед тренировкой нас собрали и объявили, что клуб прекращает сотрудничество с Массимо.

    – И с вами тоже?

    – Да, руководство сразу обозначило свою позицию.

    – Вас это шокировало?

    – Если исходить из того, что никаких слухов до меня не доходило, то да. А вообще, я прекрасно понимал, что рано или поздно эта сказка закончится. Видимо, просто не ожидал, что это случится так быстро. Но футбол — своеобразный мир, в котором сегодня ты нужен, а завтра с тобой прощаются.

    – Как игроки отреагировали на новость?

    – У нас особо времени на общение не было. Парой слов успели перекинуться с некоторыми — не более. Только на следующий день во время обеда, который организовал Массимо, попрощались нормально, по-человечески. Очень тепло посидели, было приятно.

    – Удивило ли отсутствие Дениса Глушакова на прощальной встрече? Можно ли сказать, что игрок и тренер так и не смогли переступить через свои разногласия и обиды?

    – Если честно, даже не знаю, получил ли Денис приглашение или сам решил не приходить. В любом случае никакой интриги я здесь не вижу. На обеде присутствовали те, кто хотел увидеться с Каррерой. Если и были какие-то нюансы, то мы о них никогда не узнаем.

    Источник: RT

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    06.11.2018 13:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 19:39

      Какая разница ,получал приглашение Глушаков или нет. В любом случае он не пришел бы туда.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 ноября 2018, 14:04

      Всё логично.Переводить больше не чего и не кому.
      Оттого убрали вместе с Массимо.
      Умеет клуб устроить себе головняк.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 6 ноября 2018, 13:51

      Переводчик то чем не угодил??

      2
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