Форвард «Байера» Бэйли рассказал, почему отклонил предложения от четырех клубов АПЛ

Нападающий «Байера» Леон Бэйли рассказал, почему он отклонил предложения от английских топ-клубов.

«Манчестер Юнайтед», «Сити», «Челси», «Ливерпуль» – многие клубы были заинтересованы во мне. Но самое главное для меня, как для профессионала – делать шаг за шагом и не спешить слишком быстро на вершину. Потому что, как только вы туда доберетесь, куда вы двинетесь дальше?

Я считаю, важно выбрать правильное время. И это был правильный момент, чтобы выступать в «Байере». Это потрясающий клуб с очень богатой историей. Отсюда вышло много хороших футболистов, команда может попасть в Лигу чемпионов, и у нее всегда все хорошо. Так почему же не Леверкузен?

Это был идеальный шаг для меня, и я счастлив, что сделал его. Пока не особо сосредоточен на переходе куда-либо. Я говорю о том, что происходит прямо сейчас, а не о том, что может случиться в будущем. Я все еще продолжаю учиться», – сказал Бэйли.