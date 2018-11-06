Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Форвард «Байера» Бэйли рассказал, почему отклонил предложения от четырех клубов АПЛ

    Нападающий «Байера» Леон Бэйли рассказал, почему он отклонил предложения от английских топ-клубов.

    «Манчестер Юнайтед», «Сити», «Челси», «Ливерпуль» – многие клубы были заинтересованы во мне. Но самое главное для меня, как для профессионала – делать шаг за шагом и не спешить слишком быстро на вершину. Потому что, как только вы туда доберетесь, куда вы двинетесь дальше?

    Я считаю, важно выбрать правильное время. И это был правильный момент, чтобы выступать в «Байере». Это потрясающий клуб с очень богатой историей. Отсюда вышло много хороших футболистов, команда может попасть в Лигу чемпионов, и у нее всегда все хорошо. Так почему же не Леверкузен?

    Это был идеальный шаг для меня, и я счастлив, что сделал его. Пока не особо сосредоточен на переходе куда-либо. Я говорю о том, что происходит прямо сейчас, а не о том, что может случиться в будущем. Я все еще продолжаю учиться», – сказал Бэйли.

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 6 ноября 2018, 17:37

      Здраво мыслит!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 