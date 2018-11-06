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    Каррера ждет всех желающих попрощаться с ним в аэропорту 8 ноября

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера будет рад попрощаться с болельщиками и журналистами перед отлетом из России. Итальянский специалист отправится на родину 8 ноября из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила журналистка Лада Алексеева.

    «Болельщики «Спартак» и журналисты! Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00.

    Все, кто хочет проводить тренера, приезжайте. Он говорит, что будет очень рад всех видеть!» – написала Алексеева в инстаграме.

    «Спартак» отправил Карреру в отставку 22 октября на следующий день после домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ, которое стало третьим подряд для красно-белых на своем поле в текущем чемпионате России.

    Источник: Инстаграм Лады Алексеевой

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    06.11.2018 13:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 6 ноября 2018, 20:51

      Что там было разваливать...багаж Аленичева ? То-то он со своим багажом в анале сидит. Провалы бывают у любой команды....

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 6 ноября 2018, 19:43

      Я не болельщик Спартака, но даже я могу сказать "спасибо Массимо" за яркий сезон и за радость которую ты подарил всем болельщикам красно-белых

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 19:27

      Надо достойно проводить этого доброго и честного по натуре человека.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +6256

      rash1959 6 ноября 2018, 18:06

      Первый мой выход на Спартак был осенью 1979, в Лужники. Теперь я стар и болен. Кто поедет на проводы крикните и от меня Массимо СПАСИБО за чемпионство.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5686

      afw13 6 ноября 2018, 16:50

      братуха, спасибо тебе за всё, от всех красно-белых!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 6 ноября 2018, 16:29

      Прощаются при других обстоятельствах....

      1
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      Рейтинг: +750

      rammax fcsm 6 ноября 2018, 15:09

      Спасибо за всё Массимо!!!!! УДАЧИ!!

      3
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      Рейтинг: +199

      MOBI 6 ноября 2018, 15:08

      классный тренер зачем убрали..... не так всё плохо было в Спартаке

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 6 ноября 2018, 14:35

      Каррера - максималист. И в футболе, и в жизни, похоже.
      Потому и не сработался с жуликами-прилипалами Гориллычами из "старушечьего дома" Федунка. Привыкшими кормиться с рук и послушно гадить.
      Собственно, и 0:7 Каррера получил исключительно из-за своего максимализма. Обыграть ту бригаду Клоппа в Ливерпуле, вряд ли, смогла бы даже великая Барселона. А у Спартака мизерный шанс был только в том чтобы ошеломить клоповцев стартовым натиском. Забить, а потом героически отбиваться. Планов Б и В там не было и быть не могло.
      Так что, номер был логичен, но не прошел. Получили сразу два гола в свои ворота на старте, а дальше было уже без разницы - какой счет. Бикеич, конечно, ушел бы со счетом 0:2. С достоинством. Но то Бикеич. Стиль другой. С таким стилем не добыть великих побед, но и крутых поражений избежишь. Кому - что.

      9
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Дедуктор 6 ноября 2018, 15:06

      20.10.2009 г. Барселона - Рубин 1-2. Если не ошибаюсь по ударам 27-3.
      15.02.2013 г. Атлетико - Рубин 0 - 2 (весь второй тайм Рубин играл в меньшинстве). А перед игрой болельщики Атлетико говорили "мы порвём этот Рубин в морозной Москве третьим составом" ПОРВАЛИ ОЧКО СЕБЕ МАДРИДЦЫ

      3
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      Рейтинг: +546

      RyslanZ 6 ноября 2018, 14:31

      Я диванный КБ болельщик, и не смогу лично проводить мною уважаемого итальянского замечательного человека и футбольного специалиста... Все эти камни обвинений брошенных несправедливо в спину Массимо за последние недели, вернутся бумерангом их авторам...Ангела-Хранителя Вам в дорогу,Массимо ! Желаю успешной тренерской карьеры и всего наилучшего Вашей семье.

      10
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