Каррера ждет всех желающих попрощаться с ним в аэропорту 8 ноября

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера будет рад попрощаться с болельщиками и журналистами перед отлетом из России. Итальянский специалист отправится на родину 8 ноября из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила журналистка Лада Алексеева.

«Болельщики «Спартак» и журналисты! Массимо улетает домой в Милан 8 ноября из Шереметьево в 14:35, терминал Е. В аэропорт приедет к 12:00.

Все, кто хочет проводить тренера, приезжайте. Он говорит, что будет очень рад всех видеть!» – написала Алексеева в инстаграме.

«Спартак» отправил Карреру в отставку 22 октября на следующий день после домашнего поражения от тульского «Арсенала» (2:3) в 11-м туре РПЛ, которое стало третьим подряд для красно-белых на своем поле в текущем чемпионате России.