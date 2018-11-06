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    La Gazzetta dello Sport: Конте хочет отсудить у «Челси» 23 миллиона

    Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает судебные тяжбы с лондонским клубом.

    Юристы итальянца пытаются взыскать с «Челси» 23 миллиона евро, 13 из которых – это компенсация за досрочный разрыв контракта, а еще 10 – за нанесение специалисту репутационного ущерба.

    Лондонцы, в свою очередь, обвиняют Конте в нарушении условий договора. По словам клуба, тренер регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства и парковал машину в неположенном месте рядом с базой клуба.

    «Челси» уволил Конте этим летом за год до истечения его контракта.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    06.11.2018 12:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +806

      тигрик 7 ноября 2018, 16:56

      фу как не красиво все это...решить по человечески никак нельзя что-ли?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +885

      kliker 6 ноября 2018, 17:03

      Вроде такие ситуации по разрыву контракта и попытке невыплаты компенсации возникают у тренеров с клубами регулярно.
      И мне непонятно, почему тренеры не прописывают в контракте все эти нюансы, моменты и ситуации, что потом им приходится судиться с клубами.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 6 ноября 2018, 14:51

      ...а также не гладил кошку, живущую на клубной базе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 ноября 2018, 14:48

      Если бы мог давно б сделал это.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 13:50

      ...и еще ходил в туалет в неположенном месте, и еще одевался неподобающе и еще...

      0
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