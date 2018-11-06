La Gazzetta dello Sport: Конте хочет отсудить у «Челси» 23 миллиона

Бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает судебные тяжбы с лондонским клубом.

Юристы итальянца пытаются взыскать с «Челси» 23 миллиона евро, 13 из которых – это компенсация за досрочный разрыв контракта, а еще 10 – за нанесение специалисту репутационного ущерба.

Лондонцы, в свою очередь, обвиняют Конте в нарушении условий договора. По словам клуба, тренер регулярно опаздывал на пресс-конференции, нарушал спонсорские обязательства и парковал машину в неположенном месте рядом с базой клуба.

«Челси» уволил Конте этим летом за год до истечения его контракта.