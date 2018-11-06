Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мещеряков: «Локомотив» вышел на свой уровень»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассчитывает, что в скором времени удача повернется к его команде лицом.

    «Будем готовиться сыграть с «Порту» достойно. Команда сейчас показывает хорошую игру, но нам не всегда везет. Надеюсь, это изменится.

    Работа тренерского штаба сейчас дает свои плоды. Плюс «Локомотив» вышел на свой уровень в физическом плане. На старте сезона все-таки сказывалось, что девять наших игроков участвовали в чемпионате мира. В итоге все оказались по-разному готовы к началу сезона, но сейчас все нормализовалось.

    Очень доволен тем, что возвращаются травмированные игроки. Хотелось бы, чтобы они быстрее обрели свои игровые кондиции. Также в очередной раз хочется отметить мужество Соломона Кверквелия. Выходить на поле в шлеме спустя неделю после такой травмы сможет далеко не каждый», – сказал Мещеряков.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Soccer24 7 ноября 2018, 05:18

      По мнению Мещерякова это уровень Локомотива... 0 очков и последнее место.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +843

      Князев 6 ноября 2018, 21:05

      Я не претендую на билет с турками, а белые и синие цвета клуба "Порту", как мне кажется, из за белого тумана над синим морем. Вдохновляю "Локомотив" на победу!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 6 ноября 2018, 17:01

      До чемпионского уровня ещё далеко.Оборонцы много косячат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 ноября 2018, 11:55

      вот только в лч локо мальчик для битья

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Vseok > серега кашин 6 ноября 2018, 17:15

      По игре не совсем.не хватает реализации и удачи.По таблице с тобой полностью согласен.
      А если честно ,очень нервно смотреть матчи ЛЧ с участием Локомотива :D
      Валидол явно будет не лишнем

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 