Мещеряков: «Локомотив» вышел на свой уровень»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассчитывает, что в скором времени удача повернется к его команде лицом.

«Будем готовиться сыграть с «Порту» достойно. Команда сейчас показывает хорошую игру, но нам не всегда везет. Надеюсь, это изменится.

Работа тренерского штаба сейчас дает свои плоды. Плюс «Локомотив» вышел на свой уровень в физическом плане. На старте сезона все-таки сказывалось, что девять наших игроков участвовали в чемпионате мира. В итоге все оказались по-разному готовы к началу сезона, но сейчас все нормализовалось.

Очень доволен тем, что возвращаются травмированные игроки. Хотелось бы, чтобы они быстрее обрели свои игровые кондиции. Также в очередной раз хочется отметить мужество Соломона Кверквелия. Выходить на поле в шлеме спустя неделю после такой травмы сможет далеко не каждый», – сказал Мещеряков.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.