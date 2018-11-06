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    Гилерме: «В Лиге чемпионов все еще в руках «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме​ рассчитывает на победу в каждом из трех оставшихся туров группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с «Порту». Неудачно провели первую половину группового турнира Лиги чемпионов, но все еще в наших руках.

    Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога», – сказал Гилерме.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    06.11.2018 09:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:27

      Плохо что решать этот вопрос надо будет на чужом поле.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 ноября 2018, 11:56

      максимум око зацепят в оставшихся матчах

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 ноября 2018, 11:05

      Сегодня посмотрим

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 6 ноября 2018, 10:58

      не в в руках а ногах но к сожелению поезд уже ушел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1834

      gor77 6 ноября 2018, 10:41

      После таких слов вспомнилась поговорка: Долго запрягает, но быстро едет!
      Удачи Локо!
      И удачи всем нашим командам в еврокубках!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 10:27

      Сегодня посмотрим где будут ваши головы, руки и ноги. Пусть удача сегодня будет на стороне "Локо" !

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 6 ноября 2018, 09:51

      Верится с трудом. И все-таки, удачи Локо!

      2
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