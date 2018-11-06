Гилерме: «В Лиге чемпионов все еще в руках «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гилерме​ рассчитывает на победу в каждом из трех оставшихся туров группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы понимаем всю важность предстоящей встречи с «Порту». Неудачно провели первую половину группового турнира Лиги чемпионов, но все еще в наших руках.

Нам нужно побеждать в каждой из оставшихся игр. Команда набрала хороший ход, мы уверены в своих силах и надеемся добиться нужного итога», – сказал Гилерме.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.