Егоров: «Ни о каком убийстве «Арсенала» в матче с «Локомотивом» речи не идет»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об ошибках, допущенных судьями матча 13-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Арсенал» (3:1).

«Ни один президент клуба не может мне позвонить и сказать, что такого-то судью на матчи с их участием назначать больше не надо. Конечно, у меня есть диалог и с тренерами, и с президентами клубов. Есть фартовые или нефартовые судьи, это эмоции, но в плане их назначения на матчи решение принимается только мной. Но если у арбитра есть конфликт с какой-то командой, то зачем я буду обострять? В таком случае должно пройти какое-то время, прежде чем арбитр вновь будет работать на матчах с конкретной командой.

Что касается недовольства «Арсенала», то я поговорил с руководством этого клуба. Они обратили внимание на эпизод в штрафной непосредственно перед тем, как «Локомотив» забивал второй гол. Игроки после матча говорили судье, что мяч ушел за пределы поля, но сначала был толчок со стороны футболиста «Локомотива». На повторе видно, что движение рукой там присутствует. То есть я считаю, что арбитр в этой ситуации ошибся.

Можно вспомнить эпизод, как на Фернандеше фолил Григалава. Ни о каком убийстве речи не идет. Ну случаются ошибки в игре. Что значит, судья убил «Арсенал»? Взять мяч из одной штрафной, свистнуть, перенести в другую штрафную и поставить пенальти? Ошибаются все – игроки, судьи. Самое главное, что у нас нет ошибок, где на ровном месте что-то привезло», – рассказал Егоров в эфире программы «8-16».