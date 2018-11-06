Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Егоров: «Ни о каком убийстве «Арсенала» в матче с «Локомотивом» речи не идет»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал об ошибках, допущенных судьями матча 13-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив»«Арсенал» (3:1).

    «Ни один президент клуба не может мне позвонить и сказать, что такого-то судью на матчи с их участием назначать больше не надо. Конечно, у меня есть диалог и с тренерами, и с президентами клубов. Есть фартовые или нефартовые судьи, это эмоции, но в плане их назначения на матчи решение принимается только мной. Но если у арбитра есть конфликт с какой-то командой, то зачем я буду обострять? В таком случае должно пройти какое-то время, прежде чем арбитр вновь будет работать на матчах с конкретной командой.

    Что касается недовольства «Арсенала», то я поговорил с руководством этого клуба. Они обратили внимание на эпизод в штрафной непосредственно перед тем, как «Локомотив» забивал второй гол. Игроки после матча говорили судье, что мяч ушел за пределы поля, но сначала был толчок со стороны футболиста «Локомотива». На повторе видно, что движение рукой там присутствует. То есть я считаю, что арбитр в этой ситуации ошибся.

    Можно вспомнить эпизод, как на Фернандеше фолил Григалава. Ни о каком убийстве речи не идет. Ну случаются ошибки в игре. Что значит, судья убил «Арсенал»? Взять мяч из одной штрафной, свистнуть, перенести в другую штрафную и поставить пенальти? Ошибаются все – игроки, судьи. Самое главное, что у нас нет ошибок, где на ровном месте что-то привезло», – рассказал Егоров в эфире программы «8-16».

    Источник: Программа «8-16»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 09:31
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 ноября 2018, 21:09

      неудаленный в начале второго тайма игрок и 2 неназначенных 100% пенальти при счете 1-1? Даа, убили прям бедненьких

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 18:23

      Ошибок нет - полет продолжается.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Законник 2017 6 ноября 2018, 14:09

      Любой матч на 90% делает судья, он может дать или не дать пенальти, удалить игрока, или предупредить так, что игрок будет не биться на поле, а беречься от красной карточки, назначить или нет опасный штрафной вблизи ворот, может отменить правильный гол и "не увидеть" офсайт у другой.... Иногда достаточно одной ТАКОЙ ошибки, чтобы сломать игру в сторону одной из заинтересованных команд или "личной симпатии/анипатии".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 12:26

      у него язык отточен и до блеска отполирован но самое главное он сказал ЧТО У НАС НЕТ ОШИБОК вот так вот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Ohotnik3 6 ноября 2018, 11:32

      Одно нытьё весь тур, всех кругом убивали. Кажется, что футболисты вообще ничего не решают, а на поле только судьи выходят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 6 ноября 2018, 11:21

      Если бы ввели видеоповторы, Локомотив сейчас боролся бы с Зенитом, а не бултыхался в болоте со Спартаком и ЦСКА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 6 ноября 2018, 11:00

      Тут чемпиона нужно спасать, а где в турнирной таблице будет Арсенал, волнует разве в туляков.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      В.Королёв 6 ноября 2018, 10:08

      кто проиграл, того судьи убили, вечная тема для проигравших

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 ноября 2018, 10:06

      Егоров: "Ни о каких убийствах не может быть и речи. Мы не убиваем, мы созидаем. Судья помогал Локомотиву, а не убивал Арсенал. Разницу необходимо чОтко понимать."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Karpathian 6 ноября 2018, 10:05

      какая чушь

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 