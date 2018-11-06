Нападающий «Порту» Корона: «Локомотив» очень мотивирован, но и мы – тоже!»

Нападающий «Порту» Хесус Корона рассказал о настрое своей команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

«Мы очень довольны своим положением в группе и завтра сделаем все, чтобы снова взять три очка. Каждая игра для нас как последняя. Всегда думаем только о победе, не загадывая вперед. Верим, что завтра обязательно выиграем.

Команда работает очень здорово. Мы будем биться только за победу. Соперники – очень мотивированы, но и мы – тоже!» – заявил Корона.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.