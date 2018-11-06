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    Нападающий «Порту» Корона: «Локомотив» очень мотивирован, но и мы – тоже!»

    Нападающий «Порту» Хесус Корона рассказал о настрое своей команды перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».

    «Мы очень довольны своим положением в группе и завтра сделаем все, чтобы снова взять три очка. Каждая игра для нас как последняя. Всегда думаем только о победе, не загадывая вперед. Верим, что завтра обязательно выиграем.

    Команда работает очень здорово. Мы будем биться только за победу. Соперники – очень мотивированы, но и мы – тоже!» – заявил Корона.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» – «Локомотив» состоится во вторник, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: УЕФА

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    06.11.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 6 ноября 2018, 08:48

      Хоть бы ничью зацепить

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