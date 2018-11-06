Панюков: «В «Урале» празднуем голы толпой»

Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о своем фирменном праздновании голов.

– В лиге есть форварды, которые придумали что-то фирменное для празднования голов. Вы отстаете, перекошенное лицо – не слишком хорошо.

– Самое главное – забиваю. Фамилия на табло есть – и хорошо. А там хоть на руках могу пробежаться.

– А жест?

– Мы в «Урале» обнимаемся и дружим коллективом. Празднуем толпой. Кроме Ярослава Годзюра, ему тяжело до нас добегать и обниматься.