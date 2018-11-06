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    Панюков: «В «Урале» празднуем голы толпой»

    Нападающий «Урала» Андрей Панюков рассказал о своем фирменном праздновании голов.

    – В лиге есть форварды, которые придумали что-то фирменное для празднования голов. Вы отстаете, перекошенное лицо – не слишком хорошо.

    – Самое главное – забиваю. Фамилия на табло есть – и хорошо. А там хоть на руках могу пробежаться.

    – А жест?

    – Мы в «Урале» обнимаемся и дружим коллективом. Празднуем толпой. Кроме Ярослава Годзюра, ему тяжело до нас добегать и обниматься.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2018 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 ноября 2018, 08:50

      Мода праздновать голы толпой уже давно гуляет, отнимая игровое время. Только проигрывающая команда после забитого гола, спешит установить мяч в центре поля.

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