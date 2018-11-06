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    Президент «Урала»: «Нам мало 3 миллионов евро за Парфенова, со «Спартака» мы потребуем больше»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

    «Да что это за сумма такая? Нам мало 3 миллионов евро, мы больше потребуем (смеется).

    Ну а если серьезно, мы хотим, чтобы Парфенов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет классное предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой.

    Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили все, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков», – заявил Иванов.

    «Урал» с 16 очками идет на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 13 туров.

    Источник: «Известия»

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    06.11.2018 06:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 ноября 2018, 18:45

      У Федуна не убудет. Он перед детишками миллиардами сорит. Народного достояния, кат!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:59

      Пусть успокоится никто его в Спартак не возьмет.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 12:32

      обломишься мечтатель Смотрю уже очередь выстроилась кто больше бабок сдерёт у федуна

      3
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 > Полная Канистра 6 ноября 2018, 13:07

      Они-с шутить-с изволят-с. ))))))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > derrik2000 6 ноября 2018, 13:13

      да вижу я там в скобках ( смеётся или ржёт ) балду ему и пусть шутит сколько влезет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 6 ноября 2018, 12:27

      Ну если бы все забивали всё, что было - где бы вы тогда были?

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 6 ноября 2018, 11:54

      если парфенов захочет в спартак и его будут звать то он уйдет и вас даже не спросит

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 6 ноября 2018, 11:46

      это нам нужно более 3 миллионов евро, что бы мы его взяли.

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:10

      Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас.
      --------------------------------------------
      А у вас будет работать Кононов.)

      2
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 6 ноября 2018, 10:36

      Если сватать в Спартак всех тренеров его обыгравших в последнее время, то наберётся состав на поле.

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 ноября 2018, 10:32

      Купи закаточную машинку и губы закатай, мечтатель. Позовут в Спартак - бесплатно убежит, это не Урал.

      3
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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 6 ноября 2018, 09:48

      В том и дело, что умение на кровавых соплях обыгрывать Спартак и умение выигрывать вообще - это, как выяснилось, два разных умения.

      2
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