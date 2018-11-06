Президент «Урала»: «Нам мало 3 миллионов евро за Парфенова, со «Спартака» мы потребуем больше»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб не собирается расставаться с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым.

«Да что это за сумма такая? Нам мало 3 миллионов евро, мы больше потребуем (смеется).

Ну а если серьезно, мы хотим, чтобы Парфенов работал у нас. У меня с ним был разговор, что мы всегда можем его отпустить, если будет классное предложение. Только я не вижу, кто тогда будет работать у нас. Поэтому мы хотим работать с Димой.

Жаль, что из-за низкой реализации мы неудачно начали сезон. Если бы забили все, что было, сейчас имели бы не 16 очков, а за 20. А это уже зона еврокубков», – заявил Иванов.

«Урал» с 16 очками идет на девятом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги после 13 туров.