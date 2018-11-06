Вальверде: «Игра и движение у Месси в порядке, но нужно дождаться тренировки»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии форварда Лионеля Месси в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Игрок восстанавливается от травмы руки.

«Мне нравится «Интер», потому что это смелая команда. Они всегда придерживаются своего плана. Иногда они рискуют, но у них психология победителей – и это приносит им.

Мы должны дождаться тренировки и посмотреть, готов ли Месси. Нужно узнать, как он себя будет чувствовать, чтобы быть уверенными. Что касается его игры и движения, то он в порядке. Но нужно ждать», – сказал Вальверде.

6 ноября «Барселона» сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».