Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вальверде: «Игра и движение у Месси в порядке, но нужно дождаться тренировки»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии форварда Лионеля Месси в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Игрок восстанавливается от травмы руки.

    «Мне нравится «Интер», потому что это смелая команда. Они всегда придерживаются своего плана. Иногда они рискуют, но у них психология победителей – и это приносит им.

    Мы должны дождаться тренировки и посмотреть, готов ли Месси. Нужно узнать, как он себя будет чувствовать, чтобы быть уверенными. Что касается его игры и движения, то он в порядке. Но нужно ждать», – сказал Вальверде.

    6 ноября «Барселона» сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2018 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 ноября 2018, 08:41

      но у них психология победителей – и это приносит им???

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 