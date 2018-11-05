«Ливерпуль» не включил Шакири в заявку на матч в Сербии. Игрок родился на территории Косово

Полузащитник Джердан Шакири не включен в заявку «Ливерпуля» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

«Мы слышали и читали о многих спекуляциях на тему того, какой прием получит Шакири. Хотя мы не знаем, что случилось бы, мы хотим на 100 процентов быть сфокусированными на футболе и не думать ни о чем другом.

Здесь нет политического посыла, совсем. Мы хотим сконцентрироваться на футболе, быть свободными от чего-либо еще», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

Шакири родился на территории Республики Косово, независимость которой не признает Сербия. Во время ЧМ-2018 Шакири отпраздновал один из своих голов, изобразив орла (эта птица изображена на флаге Албании). ФИФА усмотрела в этом политический жест и оштрафовала футболиста.