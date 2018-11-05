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    «Ливерпуль» не включил Шакири в заявку на матч в Сербии. Игрок родился на территории Косово

    Полузащитник Джердан Шакири не включен в заявку «Ливерпуля» на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

    «Мы слышали и читали о многих спекуляциях на тему того, какой прием получит Шакири. Хотя мы не знаем, что случилось бы, мы хотим на 100 процентов быть сфокусированными на футболе и не думать ни о чем другом.

    Здесь нет политического посыла, совсем. Мы хотим сконцентрироваться на футболе, быть свободными от чего-либо еще», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

    Шакири родился на территории Республики Косово, независимость которой не признает Сербия. Во время ЧМ-2018 Шакири отпраздновал один из своих голов, изобразив орла (эта птица изображена на флаге Албании). ФИФА усмотрела в этом политический жест и оштрафовала футболиста.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    05.11.2018 23:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1307

      21082014 6 ноября 2018, 00:57

      Береженого Бог бережёт.

      2
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 5 ноября 2018, 23:49

      Ну правильно, парень же явно косовар.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > devoika_so_balkana 6 ноября 2018, 08:30

      возможно даже албанский косовар

      0
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana > himik2-62 6 ноября 2018, 21:52

      косовар=албанец, родившийся/живущий в Косово, а коренное население - косовские сербы, или косовцы. И да, у сербов традиционно другие фамилии и имена.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 23:09

      Правильно сделали, это был бы лишний повод для буйства сербских фанатов.

      3
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