Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры на домашнем стадионе «Црвены Звезды» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Атмосфера… Мы из Ливерпуля, так что понимаем, какое влияние она может оказать на игру. Единственный способ охладить обстановку – показывать хороший футбол. Это то, что мы должны попытаться сделать. Должны быть готовы бороться в большой игре.

Будем готовы к сложной атмосфере. Мы не самая опытная команда в этом смысле, но два года из последних трех мы много путешествовали. Дважды мы играли в финалах, так что мы знакомы со сложными ситуациями и непростой атмосферой.

Матч «Црвена Звезда» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 6 ноября.