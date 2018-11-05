Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клопп – о стадионе «Црвены Звезды»: «Мы знакомы со сложными ситуациями и непростой атмосферой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры на домашнем стадионе «Црвены Звезды» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Атмосфера… Мы из Ливерпуля, так что понимаем, какое влияние она может оказать на игру. Единственный способ охладить обстановку – показывать хороший футбол. Это то, что мы должны попытаться сделать. Должны быть готовы бороться в большой игре.

    Будем готовы к сложной атмосфере. Мы не самая опытная команда в этом смысле, но два года из последних трех мы много путешествовали. Дважды мы играли в финалах, так что мы знакомы со сложными ситуациями и непростой атмосферой.

    Матч «Црвена Звезда» – «Ливерпуль» пройдет завтра, 6 ноября.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.11.2018 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии238
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 17:13

      Политика должна отойти на второй план. Честной борьбы на поле.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:41

      Хотелось бы увидеть интересный футбол на поле, а не битву на трибунах со всеми фанатскими атрибутами.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 08:04

      в связи с тем что ответственное лицо видимо по техническим причинам, базу не установило, безответственное лицо приняло решения установить её здесь.
      хорс мажор...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 6 ноября 2018, 08:13

      тьфу ту..! двоечник проклятый - форс-мажор

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 08:18

      Привет, Андрюша, базу я оставлял. Сейчас проверю. Уже было не раз, что коммен исчезал.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 08:24

      База была забита от 3.11. 6:40 по времени на инфоленте. Я обновил с утра.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 12:59

      Привет, Олег! Приветствую, соратники!!!!!!!!!
      Не вели казнить, вели миловать!.. Да остановит взмах твоего грозного ятагана моё покаяние, да не отделится бестолковая голова от тела бренного!..))
      Вчера, воспользовавшись спокойной обстановкой на работе, я в обед и вечером проштудировал известную тебе ветку вольнодумцев...
      Тыркался с телефона, а потому при обновлении страницы приходилось перстом своим тыкать в крестик закрытия рекламы внизу экрана... Видно случайно задел минусовой палец...))
      С перстом расстанусь, только голову оставь...)))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 13:18

      Привет, Андрик!!..
      (с) всё завтра кубатурить будет..)...
      Буду... С удовольствием и с придыханием...))
      Только утомительно... Под 3 сотни комментов настрочили любезные и словоохотливые соратники...))
      С телефона не заходил и больше теперь не буду... Моё любопытство, чуть, не внесло сумятицу в фалангу единомышленников...)) Экран, хоть, и большой, но рекламы ещё больше!!
      Да и копьё уже не такое вострое!!..)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 13:54

      Сегодня во вчерашних очерках попалось рацпредложение..
      (с) подумываю предложить свою кандидатуру спартаку...
      Дело хлебное, если чё, меня в пресс-службу зацепи к себе... Попробую сделать твои пресс-конференции незабываемыми!..))
      Даже после проигранных матчей!..)) Тебе всё простят!..))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 14:35

      привет Олег !

      да сбой в программе видно...
      Андрес решил что тут базернёмся.. ) ну здесь так здесь, мы люди не привередливые ....хоть возле мусорки, лиж бы от ментовки подальше)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 14:36

      будь здрав Андрес!
      (с) ...меня в бы пресс- службу.. спартака

      мне бы туда рыло просунуть а уж там я развернусь...!
      ну давай пока должности распределим , что бы потом уже каждый знал своё место.
      ты значит пресс- атташе ( естественно я Трахтенберга там не оставлю) , Олег - шеф повар, тут даже без вопросов! вино будет литься рекою, закусон хоть под белое, хоть под красное,
      красно-белый короче..! первым делом вернём из дубля Глушакова , что бы по выходным на его бани зависать!
      Толик - администратор + ответственный по безопасности, за ним как за каменой стеной!
      Макс - ответственный по работе с фанатами. они у него уже уже через месяц на всю "открывашку" будут орать :ВПЕРЁД РОСТОВ - ВПЕРЁД!
      шинник - ответственный за постановочные шоу и рекламу!
      у него нехилые связи в шоу бизнесе. на разогреве перед матем и в перерыве Киркоров переодетый в свинью, выступать будет!
      очень трудно в этой конторе, найти место настоящему болельщику спартака с большой буквы - Сани (зидбергу)
      ввиду ка я пожалуй должность - "хранитель традиций" или "честь и совесть команды" , будет просто получать оклад, и как од болельщика спартака от него ничего не будет зависеть)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 15:17

      (с) пока должности распределим...
      Ессттессттнноооо...!! Там где выходцы из Рогенбурга, - Трахтенбергам будет тесно!..
      Шинник, безусловно, даст и гари и креатива... Нам ещё долго во след будут смотреть с недостижимой завистью...))
      Вино от Олега - это хорошо, но надо как-то будет и про калории не забыть..))
      Безопасность, пожалуй и Олег бы на полоклада потянул...))
      А Толе надо что-то более импозантное!.. Додумаем...
      Макс, наверное, зарулил бы весь внешний контент клуба, технологии, музыкальные обрамления и контрразведку...))
      Александр, соглашусь, успешно потянет роль олицетворителя истоков всего спартаковского, а, заодно контактирование с вольноопределяющимися фракциями болел, типа, Фратрия...))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 15:37

      ))) Привет, Андрей ! Мы уже вчера с Андрюшей это обсудили. И я писал, что удивляюсь как многие могут общаться и писать с телефона. Я когда купил себе мобильник, по настоянию друзей 11 лет назад, чтобы могли меня найти при случае. По тренировался с племянником короткими СМС и плюнул. Ему напихал, что меня поздравил с Днюхой СМС, а не по телефону. Сам по телефону только болтаю, больше ничего не умею и мне не надо. На работу брал ноут, как купил его в марте 2012г и там торчал в интернете, болтал и общался по аське, дочь и подруга научили и смотрел спортивные трансляции.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 15:40

      Сейчас новоявленных полицейских днём с огнём не сыщешь, а тем более возле мусорки.))) Все кабинетным работниками стали, бумажки да начальство развозят на совещания.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 15:43

      Из "Спартака" Лёню Трахтенберга только ногами вперёд, если вынесут, а так на долго там себе место забил...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 15:47

      Я в селекционно-аналитический отдел "Зенита" на пол ставки согласен. Подтянул бы туда Шаву, Игоря Корнеева. Они молодые со знанием языка по заграницам, а я на месте бы просматривал в живую и на кассетах.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 15:47

      (с) могут общаться и писать с телефона...
      Могут, тем и живут, тем более, что остальное им и не нужно...))
      Тоже больше, чем смартфон, люблю экран, клаву и мышь... Смартфоном пользуюсь расширенно, но без сетей, мессенджеров и аськи...
      В игры, почти, не гоняю, так что ноут со своей мобильностью и удобствами - самое то, что надо!.. Но дома, чаще, на стационарном компе посижываю...))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 15:54

      (с) Я в селекционно-аналитический отдел...
      Отличная тема!..))
      Но за перечисленными парнями - глаз-да-глаз!..))
      Надеюсь, что Шава не будет с пристрастием лоббировать продвижение игроков Кайрата!..))
      Думаю, что босс-Андрик останется доволен!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 15:54

      Я тыкался, мыкался набирая текст и плюнул. Мне проще позвонить и поговорить. У меня раскладушка мобильник, а старый сенсорный мне бывшая свой отдала. Дочери хотели купить новый смартфон на Днюху, я сказал мне он не нужен и не тратьтесь. Так они купили мне новый холодильник " Шарп". ))) Я им пользоваться не умею, этим сенсорным телефоном. Она мне там всё делает, и я звоню по ватсапу, если не могу дозвониться, то она СМС напишет с поздравлением. Она это делает быстро. Я только его заряжаю,удаляю всякий мусор и обновляю, что нужно. )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 15:58

      (с) Мне проще...
      Как проще и полезней, - так надо и делать...
      В общем, ты поставил нужную технику на колени и теперь снимаешь сливки с этого рабовладения!.. Замечательно!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 15:59

      Я его давно сватаю на эту должность митрофанушкам "Зенита". Позже и на спортдира он потянет. Игрок авторитетный с европейским именем, с хорошим игровым футбольным интеллектом, Игорь тоже из таких был. Но с ним сложней, тут своих хотят пристроить. Вот пристроили Малафеева, Кержакова, Радимова, но от них никакого толку.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 16:03

      Если бы я шарил в этой технике, то иначе бы работал и на фондовом рынке и блогером бы был. А то смотришь многие в этом деле поднаторели, по открывали разных ютуб каналов и т.д.,а образованности, эрудиции явно не хватает.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 16:08

      (с) блогером бы был... эрудиции явно не хватает...
      Если тянет в эту сферу деятельности, то надо искать контакты, предлагать и обсуждать совместные проекты... Думаю, что спрос на твои способности и опыт, будет востребован...
      Самое сложное - нужные контакты и рекомендации... Этот народ трётся в инете, а у тебя с этим, достаточно, избирательно...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 16:14

      Это, если бы раньше, лет 15 назад. А сейчас у меня одна забота, это собственное здоровье и моих близких. Внучка быстро подрастает, вот-вот самостоятельно начнёт ходить без поддержки, уже пытается что-то сказать. Я теперь весь в ней, а свободное время на общение здесь и просмотр спортивных и интересных мне телепередач. Эрудиции не мне не хватает, а блогерам.))) 20-30 летние блогеры шарят только во всех этих технических прибамбасах, где я чайник.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 16:22

      Про эрудицию я понял, конечно, цитатку неудачно воткнул - смысл, сказанного тобой потерялся..))
      Ну, а раз, ты определился с жизненными приоритетами, то и газуй в выбранных направлениях, без сожаления и печали!..
      Прокачивай внучку, радуй родных и близких - тем и живи!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 16:26

      Безусловно. Это сожаление только и того, что с техникой не дружу с детства.а так бы дополнительный источник дохода был без особого напряга. Теперь приоритет внучка. Сколько мне отпущено быть рядом с ней столько и отдам. Тем более, что через полгода дочь выйдет на работу и внучка будет весь день с нами.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 17:38

      (с) давай наливай...
      Притягательные слова, которые прекращают войны, приводят к поножовщине, постели и деградации!..))
      Привет, Анатолий!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 17:41

      Твоё вчерашнее -
      "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
      Подъезд. Кастет. Удар. Калека..." ввергло меня в экстаз и настроило на оптимистичный лад!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 17:43

      (с) другое агрегатное состояние пельменей...
      Так сочно и на уровне физико-кулинарных понятий о простеньких пельмешках, мог сказать только ты, Толя...)))+++

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 17:48

      Мы попроще предпочитаем и по дешевле.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 17:51

      (с) чуть чуть покритиковали...
      Был тому свидетелем... Навалились, истязали, давили на жалость и преследовали твои идейные убеждения...)) Извергов тут хватает))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 17:51

      Синяки проходят как и времена года...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 17:53

      (с) синяки сходят на удивление быстро...
      А вот тут не радуйся и не торопись, Толя...
      Сними побои, периодически подрисовывай контуры и дави на жалость...)) Может критиканы сжалобятся и раскаются в содеяном!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 17:55

      (с) Синяки проходят...
      Что там синяки, Олег!!
      Годы проходят!.. Пролетают!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 18:03

      (с) Не моя, конечно...((
      Что за пессимизм?!.. Откуда упаднические настроения?!..
      Ты же апологет прекрасного и жизнерадостного!..))
      Куда всё делось?!.. Или вчера изверги так сильно изваляли?!..))
      Перезагрузись и вечер подтолкнёт тебя к удаче и успеху!!..))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 18:04

      Привет, Толя ! У кого как получается. ))) Главное оставаться людьми, а не быть животными. Животные нас всё же делают людьми. Я вот на старости лет стал кошатником.)))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 18:05

      Это да, но мы тут беспомощны. Жизнь не остановить и не повернуть вспять. Идём и живём, кто-то в надежде, что и там есть своя жизнь...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 18:15

      (с) что и там есть своя жизнь...
      Думаю, что там ничего нет... Да и жить там беззубым, больным и немощным, пожалуй, не большое удовольствие...
      поэтому, лучше уж , как в анекдоте:
      "... Нет уж, умерла так умерла!.."

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 18:16

      Когда там будем узнаем. )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 6 ноября 2018, 18:32

      (с) из обзора Анатолия - "1492 Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурением..."
      А что по поводу табакокурения думает народ?!..
      Делимся опытом, цифрами и датами!..))
      Я не и курил и не курю...))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 18:39

      Олег, а тебе не кажется, что сейчас Витсель в Дортмунде играет с большей пользой и вдохновением, чем в Зените тогда...
      Помню, что в Питере он, как бы, отрабатывал повинность, хотя, ценник был солидный... Был не худшим, но ...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 18:53

      Там у него сейчас лучше получается, чем в " Зените". Видно его команда и партнёры, как и чемпионат.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 18:54

      Прювет всей честной компании и вапче лучшим человекам ресурса ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 18:54

      Найдём своё место и в той жизни. )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 18:57

      Не курил, не курю и курить не буду, ибо я это мотал ....))
      За свои бабки работать на больницу ? Не-Не ! Это не ко мне ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 18:59

      (с) ..подумываю предложить свою кандидатуру спартаку...

      Фигасе вы тут развернулись во всю ширину лёгких
      А Федун хоть в курсе, что вы с Андриком на пару у него бизнес уже почти отжали и
      он уже не предводитель концессии ?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 19:05

      Игоря Корнеева помню как играл за золотой ЦСКА образца 1991 года.
      Отличная у армейцев тогда была банда. Вышли из второй лиги в первую и начали всем тырсы направо и налево отвешивать. Спартак тогда в первой игре чуть не опрокинули (5-4). Корнеев - хет-трик в том матче !
      Корнеев, Татарчук, Брошин, Кузнецов и т.д как сейчас помню ....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:07

      Леопольдович вернётся, а тут сурпрайз - наши пацаны уже переделили сферы влияния и встали за штурвал ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:13

      (с) что и там есть своя жизнь...

      В загробную жизнь не верю, но на реинкарнацию надеюсь ))))

      PS Ведь закон сохранения энергии ещё никто не отменял ....

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:16

      Толяныч, вчерашние дурные мысли из головы выбрось, ибо для них нет оснований, и тему на том закроем ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:22

      (с) во всю ширину лёгких...
      Поначалу, подавившись, прочитал "..во всю ширинКу лёгких..")))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:25

      (с) А Федун хоть в курсе...
      Самые удачные перевороты и революции случались в моменты отсутствия в столицах царей и вождей!..))
      Пока, Федун отдыхает, мы ....)))
      Можем, но не будем!.. Это же народная команда - не будем народ оставлять без его достояния!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:26

      (с) но на реинкарнацию надеюсь )...
      Макс, не ищи лёгких путей!!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:27

      (с) .во всю ширинКу лёгких..")))

      Ну да, такая трактовка как нельзя лучше пересекается с Лёхиными "свежими струями" ! ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:30

      (с) ..Макс, не ищи лёгких путей!!..

      То есть думаешь, что ещё трэба помучаться и поднакопить грехов ? ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:35

      (с) Это же народная команда

      Отстал ты, Андреас, от жизни ! Газпром у нас сейчас народное достояние, и, следовательно, звание "Народная команда" гордо несут теперь Зенит и Шальке, ну может ещё где-то Оренбург ! )))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:35

      (с) трэба помучаться и поднакопить...
      А как же!!..))
      Недостатки - девальвируй, а накопления - инвестируй!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:39

      Кстати, как думаешь будут сегодня Лигочемпионские пары играть ?
      Я на Монако, ПСЖ, Ливерпуль, Тоттенхэм и Локо зарядил в КП ничьи ))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:40

      (с) Газпром у нас сейчас народное достояние...
      Мобуть, мобуть...
      Только я как-то не попадаю в число тех счастливых обладателей этого достояния...(( Мобуть замолвит, кто словечко?..
      Поэтому я и болею за настольный теннис!.. - Ракетка, шарик, сетка, стол и очки!.. И никаких офсайдов и пенальти!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:41

      Чисто поржать ! Чёто улыбнуло ! ))
      https://www.youtube.com/watch?v=TuLOTlN_2vI

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:43

      Объявление на двери отдела кадров в офисе Газпрома :
      "Работы нет и не будет. Все должности передаются по наследству !"

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:43

      (с) как думаешь...
      Думать... Собственно, процесс сложный и неизведанный...
      Искушаешь, демон?!..))
      Монако, Ливер, Порту, Шальке, Борруссия, Тотен, Интер и ПСЖ!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:43

      Толяныч, я ни в коем разе не в упрёк, я просто по рекламе на майках ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:45

      (с) звание "Народная команда"...
      Обратил внимание, что в главных новостях ленты уже, почти, 2 часа висит тема про возвращение Фернандо... Недавно появился один коммент... Не густо радостных и вдохновлённых...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 19:45

      (с) Монако, Ливер, Порту, Шальке, Борруссия, Тотен, и ПСЖ!..))

      Не, в паре Интера я на Барсу П2 поставил ))
      То же, но без указанной пары !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 19:47

      (с) П2 поставил ))...
      А я преспокойненько положил!..))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:52

      Толяныч, ты как думаешь, прокатят мои ничьи в парах с Монако, Ливер, Порту, Шальке, Борруссия, Тотен, и ПСЖ!..)) ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:53

      Чёто мне кажется, что после всех содранных налогов и процентов за конвертацию и перевод денег в РФ, ты даже Пашу Погребняка купить не сможешь ! )))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 19:58

      А с фуяли дохлое Монако у Бельгийцев выиграет ?
      Они ж там сейчас все "обмороки" ? ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:01

      И чойто Боруссия не выиграет ?
      Боруссия и в гостях обязана наказывать этот автобус. Дома-то 4-0 их сделали

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:05

      Если уж какой-то Ростов и Карабах им вкатили на выезде, то Боруссия должна потоптом пройти )))))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:09

      Кстати, поставил на победу Галатасарая над Шальке, ибо Шальке во внутреннем чемпе, просто труп сейчас ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:14

      (с) ..(дадут шанс Анри)..

      Щас. Кто ж его посодит - он же памятник ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:15

      Посмотрел на них (Боруссию) во внутреннем чемпе - почти по всем соперникам катком прошлись !
      Не,..... должны сделать АМ в гостях ! ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:30

      (с) я могу УСЕ!!!!
      Толик. ну теорию вероятности (5-7%) ещё никто не отменил, но действует она по большей части на середнячков (если брать международный уровень) и на общий итог выступлений в каком-либо турнире почти не влияет ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 20:37

      Возможно он в этом отпуске переговоры ведёт с разным тренерским людом или агентами, чтобы подобрали тренера. Фиг его мирофанушку знает...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 20:43

      Я как-то 90-е годы хуже помню, чем весь остальной период. Лучше всего советский период в нашем спорте помню и знаю. При Паше они уже хорошо на ноги стали. Но развал Союза, отъезды игроков за бугор играть подкосили наш отечественный спорт и футбол в частности.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 6 ноября 2018, 20:44

      Ты уже на боковую ? Не везёт тебе с часовым поясом. Только футболы начинаются, а у вас уже дело к ночи. Спокойной ночи, Толя, и до завтра.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:45

      Почему-то вспомнились главные герои х/фильма "Следствие ведут знатоки" ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 6 ноября 2018, 20:48

      Давай, Толяныч, добрых снов ! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > shlomo 6 ноября 2018, 20:48

      (с) Я всё могу...
      Интересно наблюдать беспомощность могучего индивида перед советской милицией!..))

      Приятных сновидений, о Анатолий!.. Всех благ!!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 20:49

      Золотой дубль ЦСКА 1991 года это ещё Советский период (т.е. последний его аккорд) и Игорь Корнеев там был лучшим напом !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 20:49

      С ничьими ты переборщил как мне кажется. Монако полагаю проиграет, Ливер выиграет как и "шпоры". Наполи-ПСЖ есть вероятность ничьи, а на "Локо" трудно полагаться с их игрой в защите, но могут выцарапать ничью, если забьют.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 20:50

      Вот я такого же мнения о Монако (никакущие), но всё же поставил на ничью ! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 20:54

      Не помню с кем Брюгге смотрел, очень прилично выглядели. Команда организованная, обученная, а Монако, это наш Спартак сейчас.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 20:54

      Это-то я помню хорошо, последний чемпион Союза, как и выигрыш у Барсы 3:2 на их поле. Но я в целом за 90-е годы говорю. Время было хреновое, и я крутился на 3-х работах. Отец заболел и по два раза в году мотался на Украину, после того как его про оперировали по поводу онкологии.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 20:55

      А у барсы в 1993 уже совсем другой состав ЦСКА выиграл. Молодые пацанята повозили тогда основной состав Барселоны на Ноу Камп ! Это был подвиг !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 20:56

      Да, тогда просто невероятно сыграли и этот матч на долго запомнился тем кто его видел.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 20:56

      (с) из спартака трахтенберга только ногами вперёд

      метастазы в виде трахтенбергов уже так размножились, что если вовремя они сами себя в очередной раз не отхлокостят, конца света не миновать )

      добрый вечер!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 20:56

      (с) .. а Монако, это наш Спартак сейчас.)))..
      Да кабы не УФА ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 6 ноября 2018, 20:58

      Здорово, Андрик !
      Трахтенберг - это фамилия или планы на вечер ? ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 20:58

      (с) ....отношения курению

      ....!!! ... не ну.....!! блин....!+(
      ....блин Андрес.... удар ниже пояса..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:02

      (с)... фамилия или планы на вечер

      )) можно было бы конечно сказать, что - план на вечер , это трахнуть Трахтенберга..) но шутка больно скользкая..)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:02

      (c) удар ниже пояса..))
      Да, я так, тихонечко, на ощупь... Интересно, ведь, чем народ дышит и пыхает!..)) Не со зла!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:03

      Андреас, ты с ним поаккуратней - без бондажа к себе не подпускай ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:04

      (с) чем народ дышит

      "пощупать как сказать гражданина Корейку за вымя" ))

      удалось с полна)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:06

      Ты их в дверь, они в окно
      Говори, что с этим делом
      мы покончили давно ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:07

      (с) к себе не подпускай

      не не..! я от них как от прокажённых ... на одном гектаре срать не сяду)
      "лучше сто врагов, чем один друг еврей"

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:09

      В Уфу тренера надо с опытом и знаниями при таком составе, а там пацана поставили. С-Э инсайд кинул, что Юран будет со следующего тура. А у Спартака состав, бабки, тренер был, но устроили цирк, теперь будут долго сопли жевать. Брюгге гол забил и не последний полагаю, чуть второй сейчас не забили. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:09

      Добрый вечер друзья. Припозднился немного.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:10

      (с) ты их в дверь , они в окно

      я бы даже сказал - через окно... нахер этот идиот его тута прорубил ..? )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:10

      С*уко, ведь была же мысль поставить на Брюгге П2, но поставил на ничью, а оно эвоно уже что твориться (( Брюгге повёл

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:10

      (с) удалось с полна)...
      Были выступления некурящих, а остальные витиевато обошли злопыхательную тему...))
      Так что, полного удовлетворения от прощупывания не нащупал...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:11

      Саня , дружище..! а мы тебе должность в спартаке пробили)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:12

      Пипец 0-2

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:13

      Привет, Андрюша ! В цирковую команду Спартак превратили с этим клубными митрофанушками. Максу привет с его ничьими. Монако уже 0:2 летит на своём поле. )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 6 ноября 2018, 21:14

      Здорово, Санчо ! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:14

      Как ты, блин, им на ничью решился поставить. Там играть сейчас некому и команда деморализована полностью.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:14

      Пипец уже 0-2 ((

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:14

      (с) полного удовлетворения не нащупал

      мне политика Олега в этом моменте понравилась! часть была категорична, кто - ЗА , кто - ПРОТИВ , а Олег уклончиво неоднозначно...)) вот и думай теперь....)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:15

      Да я смотрю как твоя ставка горит...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:15

      (с) Монако уже 0:2 летит...
      Да, Олег, такие вот дела!..
      Монегаски - уже звучит не так грозно, как манкунианцы!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 21:16

      Вечер добрый, Саня !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:16

      Андрей вчера напутал с именами. Вы меня поправляйте. Сидел вот на ленте ,разгребал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:17

      (с) в цирковую команду превратили

      у меня сейчас два конкурента на кресло в спартаке - братья Запашные)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:18

      Макс привет. Наверное устали и дело идет к определенному концу.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:19

      да ерунда Сань... Макс весь день вчера Толяном побыл, и от него не убыло))
      может даже понравилось, раз молчал)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 21:20

      Монако- это похороны сейчас футбола и ставки Макса... ))) Уже 0:3, осталось гадать сколько ещё впиндюрят.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:20

      Привет Олег! Вижу поработали сегодня на славу.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:21

      (с) ..Да я смотрю как твоя ставка горит...
      Она не просто горит - она полыхает ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:21

      (с) вот и думай теперь...
      А чё думать?!..))
      Исследование провалено по причине уклончивости и однозначности!..)) Но картина, в общем, понятна!..
      Усугубляющие факторы для жизни на лицо - употребление и табакокурение!.. Откуда же тут взяться спокойному сну и аппетиту!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:22

      Можем и Максима Никулина порекомендовать в совет директоров вместо Измайлова... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:23

      0-3
      Это даже не УФА ! ((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:23

      (с) ставка горит...
      Зато с каким азартом комментатор смакует косяки Монако и беззубость начинающего Анри!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:23

      Андрей ,что за должность в Спартаке?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:24

      как тебе должность в спартаке?
      напомню - "хранитель традиций" или "ум честь и совесть команды"
      оклад, без права полномочий! свадебный генерал, но зато в красивом мундире)

      вроде шутка, но вы болельщики команды, сейчас примерно в такой ситуации - правда без оклада

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 6 ноября 2018, 21:25

      Андрей рад приветствовать. Как там Монако?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 6 ноября 2018, 21:25

      (с) что за должность в Спартаке...
      Саша, посмотри комменты выше "6 часов назад"!..
      Там теплые кресла, приличные заработки и медийная известность!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:26

      Црвена ведёт 2-0 ) У кого-то будет Джекпот сегодня ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 21:26

      Привет, Саша ! В каком плане, я сегодня особо не писал, а многим и не отвечал со вчерашнего вечера. Коплю силы для внучки. когда у неё начнётся период --А почему ?... ))) А взрослым митрофанушкам бесполезняк отвечать. Лезет в википедию, торчит там минут 15, а потом пишет мне про Фому, а не про Ерёму, образно выражаясь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:27

      А какой состав у Ливера ? Надо будет посмотреть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:27

      (с) откуда же вятся сну...

      я вот тоже думаю - откуда ему взяться..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 6 ноября 2018, 21:27

      (с) Как там Монако?...
      Тонет 0-3... Выключил трансляцию...
      Гибель команды без всяких спасительных кругов...
      И твой тёзка встрял...((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 6 ноября 2018, 21:29

      Коллеги, я уже по старости не успеваю перезаряжаться и отвечать впопад...)) Прошу терпения и понимания моей немощи и слабости...))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:30

      (с) црвена ведёт... у кого то джек пот

      а у кого то холодный пот, и подозрения на инфаркт - экспресс не зашёл))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:31

      "Хранитель традиций" мне больше подходит. Особой радости сейчас конечно нет. Но надо уметь терпеть.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:32

      Состав терпимый. Нет Фирмино и Хендерсона в основе. Но если здоровы, то выйдут на замену, как возможно и Кейта или Фабиньо. Но тоже неожиданный результат к 30-й минуте первого тайма.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:33

      То, что Ливер сравняет я не сомневаюсь ни минуты, но сам факт 2-0 это какая-то клиника )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:35

      (с) надо уметь терпеть

      сегодня днём забил в инет город - Вичуга ...
      прям понравился... да и помогло тебя получше понять

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:36

      Олег вижу ты всегда выигрываешь в дискуссиях и довольно аргументированно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:37

      Ливер рискует из группы не выйти((
      наполи совсем не слабое звено оказался

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:38

      В обзоре гляну, что за голы пропустили.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > zigbert 6 ноября 2018, 21:38

      (с) Олег вижу ты всегда выигрываешь в дискуссиях

      Старый Воин - Мудрый Воин ! )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 6 ноября 2018, 21:38

      А мы все думаем в Спартаке дела плохи. Здесь же дикий ужас.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 6 ноября 2018, 21:38

      (с) надо уметь терпеть...
      Терпение многое перетерпит - обиды, провалы, поражения и заговоры...
      В Спартаке сейчас есть почти всё - стадион, игроки, болелы и традиции...
      Нет тренера, Команды и успехов...
      Надо подождать ходов руководства и выравнивания ситуации!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:40

      (с) и довольно аргументированно

      Олег по натуре - победитель
      ..сынкам только и остаётся что из за ула вякнуть - сам дурак - и быстренько съе...ться

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:42

      (с) терпение много перетерпит

      нетерпячка только у Назарова... точнее это - недержание

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:42

      Городишко красивый. Изначально его прославила династия фабрикантов Коноваловых. Между прочим член Временного правительства был Александр Коновалов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 21:43

      Онлайн Новости майл.ру
      "источник: РИА Новости
      В Монако задержали миллиардера Рыболовлева"
      "

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 21:43

      В юности я выигрывал на знание. Я мог назвать состав многих команд, сборных по многих видам порта, игроков. места и т.д. Тогда не было общей образованности, начитанности, эрудиции и аргументации. С возрастом это пришло, но уже ушла прежняя память. Информации в голове много и всего уже не упомнишь. Но из детства и юности больше помню, чем сейчас.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 6 ноября 2018, 21:45

      Дотянуть бы до зимнего ТО ,думаю там будет проще.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 21:46

      Надо глянуть, его при разводе раздела жена, а теперь гей Европа норовит бабки из его денежного мешка по выгребать...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:47

      (с) нетерпячка только у Назарова...
      Он, как творческий человек, в нужное время переобуется и будет петь хвалебные оды...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 21:47

      (с)... А. Коновалов

      я глубоко не вдавался, больше картинки посмотрел, и местоположения на карте. не не вдавался, но ты молодец что знаешь историю своего города! наших балбесов на лавке сейчас за Белору спроси, мычать начнут.. а раньше хлопцы были пограмотней

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:49

      (с) в нужный момент переобуется

      он то переобуется, и даже убедит себя что никто не увидел как он обосрался... вот только других не убедит..)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 6 ноября 2018, 21:50

      (с) Дотянуть бы до зимнего ТО...
      Предыдущие ТО показали, что вялые и невыразительные приобретения не давали команде задела прочности, свежести и усиления...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:50

      Конечно память у тебя Олег феноменальная. По себе тоже замечаю ,помню бывает лучше события в юности.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 6 ноября 2018, 21:54

      Не совсем так выразился ,имел в виду сам перерыв как таковой. Что бы как то немного успокоится.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 21:54

      (с) ..при разводе раздела жина

      Олег, ты как всегда вплоть до интимных подробностей всё знаешь))
      я даже не знал что он развёлся!
      да я даже не знал что он женат.... был)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:54

      (с) даже убедит себя...
      Сейчас он дует в паруса ортодоксальной части болел, которые хотят после чемпионства побед, титулов и кубков...
      Терпеливые "традиционники", находясь в меньшинстве, верят в возрождение команды и помечают на будущее подобных упырей-оборотней!...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 21:57

      Я и сейчас могу полностью назвать состав Шахтёра 1961-1962г, который выигрывал Кубок. Раньше все хоккейные тройки и пятёрки в ведущих команд знал, как и игроков в футболе, баскете, волейболе и гандболе. И сейчас помню сборников 60-х по боксу, штанге и немного по борьбе, а нынешних уже не назову.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 21:57

      Вроде бы капиталист но у него есть хорошие слова :"Живи и дай жить другим". Не в пример нашим миллардерам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 21:58

      (с) упырей - оборотне

      как ты ловко умеешь вскрывать вскрывать истинную натуру человека!! как консервным ножом..) её богу

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 22:01

      Олег у нас в Ивановском Текстильщике в конце 70х по моему играл кто то из Шахтера.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:01

      (с) не знал что он развёлся!...
      Громкое дело было 1-1,5 года назад... Знатно жена его через суд расчехлила... Это не развод Тарасов-Бузова!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 22:01

      (с) не в пример НАШИМ миллиардерам

      умышленно выделил Саня слово НАШИ.... по причине , что к сожалению(а может к счастью) они НАШИМИ ни капли (даже крови) не являются

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:03

      Андрюша, ты забыл. чтто я 20 лет торговал на фондовом рынке и знаю многих владельцев компаний как и сами компании и всё, что в них творилось. У меня постоянно работал включенным телек на канале РБК и радио на Бизнес ФМ. Рыболовлем был владельцем очень хорошей и прибыльной компании у нас "Уралкалий". Потом он её продал, развёлся с женой, у него теперь молодая как и у многих денежных мешков. По суду жена от него очень много получила. Теперь сама денежный мешок.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:04

      (с) умеешь вскрывать вскрывать истинную натуру человека...
      Вспомнилось...
      Стоит палач на рОздыхе,
      И всё же, чёрт возьми, -
      Работа же на воздухе!
      Работа же с людьми!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 22:07

      Да многие по завершении и на сходе карьеры уходили в команды первой лиги или второй. По персоналиям уже не вспомню. Надо будет для интереса пошариться в интернете.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 22:08

      (с) по суду от него очень много получила

      да инсайдер уже меня пристыдил))
      дело то оказываться громкое.. да просто телик мимо меня.. а в интернете я другое просто копаю )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:10

      (с) меня пристыдил...
      Ни в коем случае!!!!!!!!
      Проинформировал на скорую руку без должной детализации!..))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 22:12

      (с) работа же с людьми

      )))+

      "сколько раз покатившись моя голова
      с переполненной плахи летела сюда"
      (ДДТ )
      тоже чё то вспомнилось

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 22:14

      (с) ни в коем случаи

      )) да я так, для красного словца..) тыж понимаешь..)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:15

      До сих пор стоят крепкие здания ,построенные Коноваловым. Красивый дворец. Больница. Фабрика с жестокой вибрацией станков стоит почти 200 лет. и является историческим памятником.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:16

      (с) тыж понимаешь....
      Само собой!..)) Но мазу-то кинуть надо непременно!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:19

      А где наш креативщик-окультист, товарищ-друг, синьор-помидор, он же Шинник???!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 22:19

      Только нашёл состав за 1973г. и 1976г там никого не было, как и в Википедии про Текстильщик. Нашёл только Володю Сафонова, светлая ему память, он у вас играл в 1968-1971г.г. До Шахтёра, а в Шахтёре с 1972-1980г.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 22:21

      (с) стоит почти 200 лет

      сдаётся мне что вте времена всё было крепче и монументальней, и строения, и люди, и произнесённые людьми фразы!
      сейчас одноразовость в почёте.
      презерватив, самый покупаемый предмет, тому подтвежденье

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 22:21

      Спасибо Олег. Оперативно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > zigbert 6 ноября 2018, 22:25

      (с) В 1932 году в городе Вичуга Ивановской промышленной области произошли забастовка и бунт рабочих... Забастовщики, захватив здание горкома партии, ОГПУ и почту, объявили о свержении советской власти...

      А народ-то справедливости хотел... Жаль, Авроры рядом не оказалось, а так всё почти по классике - почта, банк и телеграф...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 22:25

      (с) ...друг-культист шинник

      ответственно заявляю - ШИННИК в ФНЛ))

      да бес его знает Андрес ..!
      версий несколько - беспробудно трезв
      - трез в стельку
      - трезв в дрезину
      ну и - так трезв, что лыка не вяжет)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:25

      Что интересно к этой фабрике соорудили пристройку в60е годы ,сейчас она разваливается. Старый корпус пожалуй переживет нас с тобой.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:25

      Очень громкое. Как и жена судилась с владельцем "Северстали" Мордашёвым, но та получила квартиру, девятку и не помню сколько алиментов, но крохи по сравнению с женой Рыболовлева. А жена Абрамовича с 5-ю детьми больше всех получила, суд был в Лондоне. Недавно были суды и кажется ещё не закончились у Потанина. Там тоже миллионные алименты и крупные отступные бывшей жене.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 22:29

      Я иногда гуглю, вспоминая тех или иных спортсменов и с ужасом узнаешь, что многие ушли молодыми в 90-е или вначале нулевых, не вписавшись в новую жизнь. Кто как и по разным причинам. Ребята без образования, полностью посвятили себя спорту, без накоплений, а у кого и были так накрылись в 92г.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:29

      (с) версий несколько...
      С нетерпением теперь ожидаю объявления Максом конкурса на выдвижение лучшей версии самопропадания соратника!..))

      У меня не хорошие мысли про злосчастный балкон, которого, оказывается нет!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 22:35

      Трудно пришлось тогда всем ,унас останавливали фабрики. Многие отправлялись на заработки в Москву.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 22:35

      (с) что интересно...

      природа у вас там прям - Россия матушка
      у нас на юге суетная больше

      вот не разу не был в центральной России . самая северная точка, на машине до москвы , ну там через воронеж.. и проч.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 22:36

      (с) злосчастный балкон

      ну да у нас один кот (козерог) тоже по перилам балкона прогуливался....
      уже лет пять никто не видел)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 22:36

      Я в печали )))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 22:38

      Макс, а Белградская то крепость держится ..!

      походу твоя печаль только усилилась))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > insider_retro 6 ноября 2018, 22:42

      Андрей я знаю эту историю. Приехал представитель из НКВД. Зачинщики были арестованы и больше их никто не видел.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 22:43

      Две ставки Макса навернулись, как и уверенность, что Ливер счёт сравняет. Я угадал только одну замену с Фирмино, что выйдут Ориги и Гомес даже и не думал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 22:45

      Ещё с Ливером ладно, но как ты на Монако рассчитывал на ничью. Их сейчас бы и Спартак обыграл.)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:47

      От нас до Москвы где то 300км ,а температура воздуха бывает с разницей 10град.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 22:47

      (с) Я в печали...
      Плюнь и разотри!..
      Смех сквозь слёзы, байдарка против волны, болгарки сквозь доску, нож по маслу и т.д. Но жизнь-то продолжается!..)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 22:52

      (с) разница в десять градусов

      .... знаю что градусы на этой территории решают многое, если не всё)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > insider_retro 6 ноября 2018, 22:53

      В нашей ветке Клоп, накануне, поделился ожиданиями от игры, а теперь на другой ветке будет рассказывать - как такое произошло...
      Нам бы его проблемы!..)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > insider_retro 6 ноября 2018, 22:54

      Хлопцы, добрых вам снов ! И я отбиваюсь ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 22:56

      (с) градусы на этой территории решают многое...
      На нашей территории, обычно, медведи смотрят на градусник и своевременно лезут в берлогу... Собаки начинают отращивать подшорсток, а хомяки половину еды прячут в нычку...)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 6 ноября 2018, 22:56

      давай Макс! будет ещё праздник на твоей улице !
      ростов порадует

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 22:58

      (с) медведи ...лезут в берлогу..

      сурово живёте... зато по настоящему, без понтов..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > MaxRnD 6 ноября 2018, 22:58

      Завтра новый день, который принесёт много нового и интересного!!..))
      Лови удачу и подстилай газетку!!..))
      Снов, игрушек и с краю не ложись!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 23:00

      Давай, Макс, отдыхай. Будем сторожить остальные твои ставки.)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:00

      Да конечно ,организм требует тепла.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 ноября 2018, 23:02

      Если бы на бабки попадал, а так чего расстраиваться.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > MaxRnD 6 ноября 2018, 23:03

      Максим ты сегодня держался достойно. Спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:05

      Локо опять во всём блеске...
      Опять те же приобретения-лопухи - Хёведес и Крыховяк...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 23:05

      (с)..наращивают подшёрсток

      я тут Башлачёва сразу вспомнил
      он рассказывал о нелепости подражать Бобу Марли и прочим "идолам" рока.
      примерно так
      :если ты поёшь в России регги , значит ходи в майке в 40градусный мороз и набедренной повязке. вот тогда это будет правдиво.
      а раз так не можешь, то будь добр пой про валенки и тулупчик...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 23:07

      (с) организм требует тепла

      а к вам это ... как его ... - спирта нет но вы держитесь - не приезжал?))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 23:08

      Ну так чего ещё от них ожидать. Если была пруха в РПЛ в последних матчах, так сразу митрофанушки паровозные раскочегарились со своими заявлениями. Защита проходная, а в нападении медлят с ударами и быстрыми передачами.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:09

      (с) сразу вспомнил...
      Чётко разложил про регги и валенки... Апостол...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 23:11

      есть ещё одна версия на счёт шинника..!
      на работу устроился! директором !
      если точнее - ночным директорам... сёдня как раз его смена)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:13

      Это который "Он вам не Димон"?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:14

      а з другой стороны, кому из наших сейчас пору по зубам..?
      сомневаюсь что хоть кому то

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:15

      (с) ещё одна версия...
      Вполне, возможно...
      Мне кажется, что, даже если завтра он что-нибудь отчеканит в 4-ре строки, то мы всё равно ничего не поймём... Догадаемся...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 23:16

      (с) он вам не димон

      ну да! покемон сия руси ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:17

      При нынешней готовности пожалуй никто. Тем более, что ни у кого нет надёжной защиты.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 23:20

      (с) ничего не поймём ...
      если даже не поймём, будем кивать и делать вид что понимаем!
      может за вумных прокатим))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:22

      Знаешь Андрей не приезжал. Ездить надо в более благополучные регионы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:24

      (с) нет надёжной защиты

      а барселона на трио зенитовское губу раскатала )
      ну если брехне бомбардировской верить)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 23:27

      (с) не приезжал

      и слава богу! хуже когда они про нас вспоминают, и помочь пытаются..
      у нас уже давно так повелось(Толян знает с какого времени)
      народ сам по себе, государство(не путать с Родиной) само по себе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:28

      чё то я сегодня разошёлся...)) сам себе уже мозги промываю)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:29

      Да ну, пишут всякую хрень пэтэушники с разных сайтов. Барсе нужны опытные защитники вместо травмированных. Нужны, но не 33-35 летние тихоходы возрастные. Найдут, если горит, но в Европе среди 26-28 летних защитников.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:29

      Пожалуй все.Хочу удалится.Всем спокойной ночи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > zigbert 6 ноября 2018, 23:31

      какая та есть в тебе первозданная чистота Саня! не знаю, ребята уверен тоже это заметили.
      удачи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:34

      (с) ...пишут с разных сайтов

      там главные слова " зенит" и "барселона хочет" а дальше хомячки накинутся, и выкинут новость в ТОП))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 6 ноября 2018, 23:35

      Спокойной ночи, Саша !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:37

      (с) первозданная чистота Саня...
      Поддержу!.. Как всегда, Андрик, сказано тонко, по сути и с раздевающей прямотой!..)) Неподражаемо!..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:38

      Так эта инфа гуляет на разных сайтах. Одни напишут, другие перепечатывают, а владики-12 и иже с ним выпрыгивают из трусов, комментируя топовую новость.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > insider_retro 6 ноября 2018, 23:41

      ну что братва... по коням!? хотелось бы поспать....! пять минут по веткам попрыгать и кровать!
      всем до завтра, и всего , всего..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 23:43

      Мы с Саней и Офазавром ( пишу кириллицей) как-то быстро здесь потянулись к друг другу и стали заходя в профиль лайкать, потом ты подтянулся, Андрюха и все остальные следом.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70716

      insider_retro > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:44

      Поддержу!..
      Склад сдал, день прошёл, общение восполнило силы!..
      Приятных сновидений, соратники!..
      Завтра в едином порыве продолжим то, что не закончили сегодня!..
      Локо 0-2... Беда...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:44

      (с) владики и иже с ними

      ))))))) ))))
      Олег просто ржу))
      я всё думал как его правильно назвать.. - "иже с ним" ты попал ...))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:46

      Давай, Андрюша, отдыхай. Паровозу второй котёл продырявили.))) Я в перерыве базу подберу. Если будет сбой, то утром протопчу делянку.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:47

      Зашёл на ветке Монако меня сынок подкалывать, читатель, блин, бомбардура...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 6 ноября 2018, 23:48

      Всем спасибо за общение, спокойной ночи и до завтра .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 6 ноября 2018, 23:49

      ща гляну Олег... прикольнусь)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 6 ноября 2018, 23:59

      База 4.11. 2018г. 23:41

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 