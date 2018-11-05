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    Газизов: «Уфа» обыграет «Спартак», если будет играть так же, как с «Крыльями»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

    «Из положительного: мы показали хорошую игру и хотели выиграть, не закрывались. Когда сравняли счет, хотели забить второй. Радует, что мы играли на победу, мы не хотели ничью.

    В добавленное время пропустили контратаку… Это футбол, так бывает. Настрой у команды был серьезным. Могу сказать, что ребята молодцы, что пытались выиграть, но не получилось. Если будем так играть, то обыграем «Спартак», – сказал Газизов.

    Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.11.2018 21:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 6 ноября 2018, 16:29

      Надо было играть хотя бы на ничью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 6 ноября 2018, 03:10

      надежда умирает последней

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 ноября 2018, 00:31

      С такой игрой не удивлюсь, но всё таки надеюсь Спартак придёт в себя с новым тренером и оторвётся на выскочках.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 ноября 2018, 22:58

      Давай-давай. Надеюсь все эти умники в конце концов отгребут по полной, когда Спартак придёт в себя, а то я смотрб у некоторых не всегда футболки с трусами чистые есть, а всё туда же: они выиграют у Спартака, а после я так понимаю только Лига Чемпионов.
      Спартаааак, выздоравливай, надо порядок навести

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 ноября 2018, 22:34

      При нынешней игре и раскладе в клубе всё возможно.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 5 ноября 2018, 22:00

      "Крылья" вы уже обыграли. Конечно, следующий Спартак. Успехов вам! На что еще надеяться находясь на дне.

      3
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