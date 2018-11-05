Газизов: «Уфа» обыграет «Спартак», если будет играть так же, как с «Крыльями»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

«Из положительного: мы показали хорошую игру и хотели выиграть, не закрывались. Когда сравняли счет, хотели забить второй. Радует, что мы играли на победу, мы не хотели ничью.

В добавленное время пропустили контратаку… Это футбол, так бывает. Настрой у команды был серьезным. Могу сказать, что ребята молодцы, что пытались выиграть, но не получилось. Если будем так играть, то обыграем «Спартак», – сказал Газизов.

Матч «Уфа» – «Спартак» пройдет 11 ноября.