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    Карвахаль: «Лопетеги – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Я разделяю его идеи»

    Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что считает Хулена Лопетеги лучшим тренером, с которым ему когда-либо доводилось работать.

    Руководство мадридцев отправило специалиста в отставку в начале прошлой недели из-за неудовлетворительных результатов.

    «Лопетеги – лучший тренер, который у меня когда-либо был. К сожалению, ему с нами не повезло.

    Его способы видеть футбол, управлять командой, использовать игроков – я разделяю эти идеи.

    У меня есть идея смотреть футбол. Я сказал это до того, как Лопетеги был назначен тренером «Реала», и я скажу это снова, когда его больше нет с нами», – сказал Карвахаль.

    Карвахаль играл под руководством Лопетеги в молодежной и главной сборных Испании.

    Источник: Football Espana

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    05.11.2018 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 5 ноября 2018, 22:48

      Просто ты такой же игрок,какой он и тренера...Ни какой...

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 5 ноября 2018, 19:50

      А Зидан?

      0
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      ...
      Рейтинг: +12484

      DeStar > XoVoS 5 ноября 2018, 20:08

      Я думаю зидан правильно понимает тот момент, что проф игроки не будут говорить плохо не об одном из своих тренеров. Либо хорошее - либо молчат

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