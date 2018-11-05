Карвахаль: «Лопетеги – лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Я разделяю его идеи»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что считает Хулена Лопетеги лучшим тренером, с которым ему когда-либо доводилось работать.

Руководство мадридцев отправило специалиста в отставку в начале прошлой недели из-за неудовлетворительных результатов.

«Лопетеги – лучший тренер, который у меня когда-либо был. К сожалению, ему с нами не повезло.

Его способы видеть футбол, управлять командой, использовать игроков – я разделяю эти идеи.

У меня есть идея смотреть футбол. Я сказал это до того, как Лопетеги был назначен тренером «Реала», и я скажу это снова, когда его больше нет с нами», – сказал Карвахаль.

Карвахаль играл под руководством Лопетеги в молодежной и главной сборных Испании.