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    Защитник «Лилля» остановил Неймара, стянув с бразильца перчатку

    Защитник «Лилля» Зеки Челик в матче 12-го тура Лиги 1 показал, как можно остановить нападающего парижан Неймара.

    На 56-й минуте встречи бразилец на левом фланге обыграл Челика, после чего турецкий футболист прихватил его за кисть, в результате стянув с форварда перчатку. Это остановило Неймара, а Челик за свое действие получил от арбитра желтую карточку.

    Источник: Ligue 1 Türkçe

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    05.11.2018 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6641

      ALeX-161-rus 5 ноября 2018, 20:52

      И бросил Неймару в лицо ее?)))

      0
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      Рейтинг: +54

      vitek 87 5 ноября 2018, 18:35

      как же он устоял на ногах

      0
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