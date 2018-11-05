Защитник «Лилля» остановил Неймара, стянув с бразильца перчатку

Защитник «Лилля» Зеки Челик в матче 12-го тура Лиги 1 показал, как можно остановить нападающего парижан Неймара.

На 56-й минуте встречи бразилец на левом фланге обыграл Челика, после чего турецкий футболист прихватил его за кисть, в результате стянув с форварда перчатку. Это остановило Неймара, а Челик за свое действие получил от арбитра желтую карточку.