Защитник «Лилля» остановил Неймара, стянув с бразильца перчатку

И бросил Неймару в лицо ее?)))
Защитник «Лилля» Зеки Челик в матче 12-го тура Лиги 1 показал, как можно остановить нападающего парижан Неймара.
На 56-й минуте встречи бразилец на левом фланге обыграл Челика, после чего турецкий футболист прихватил его за кисть, в результате стянув с форварда перчатку. Это остановило Неймара, а Челик за свое действие получил от арбитра желтую карточку.
VİDEO | Milli oyuncumuz Mehmet Zeki Çelik (@mehmetzekiiii) maç esnasında Neymar JR’ın eldivenini çalıyor. pic.twitter.com/i0pshDzR3H— Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) 2 ноября 2018 г.